Em comemoração ao seu marco de 10 anos, a Grafana Labs lançou o Grafana 10, apresentando novos recursos excepcionais, capacidades de visualização e oportunidades de colaboração para desenvolvedores e empresas. Este lançamento monumental enfatiza a melhoria da experiência do usuário, tornando-o mais acessível para uma variedade de desenvolvedores, e apoiando a proliferação de dados.

Esta última versão do Grafana apresenta vários novos painéis para aumentar as capacidades de visualização. Entre eles está o painel de tendências, concebido para representar graficamente dados numéricos ascendentes do eixo X, e o painel datagrid, que oferece uma interface semelhante a uma folha de cálculo para editar os dados do painel. Além disso, o painel de séries temporais permite agora que os utilizadores adicionem regiões temporais para uma visualização mais simplificada.

A colaboração em equipa é outro foco crítico do lançamento do Grafana 10. A funcionalidade de Dashboards Públicos da plataforma, destinada à partilha com partes interessadas externas, foi renovada com funcionalidades melhoradas, tais como a capacidade de recolher linhas, esconder consultas, e fazer zoom em painéis. Estes painéis públicos estão agora disponíveis numa categoria separada na secção Painéis, o que facilita a sua gestão.

Melhorias na integração também foram implementadas, permitindo uma instalação mais rápida do Grafana, configuração simplificada da fonte de dados e criação de painéis. Os usuários se beneficiarão de fluxos de trabalho guiados, dicas úteis, um seletor de dados aprimorado e melhores prompts ao configurar fontes de dados. A plataforma da AppMaster.io também se concentra em facilitar uma experiência de integração tranquila e oferece uma oportunidade de explorar o desenvolvimento de aplicativos móveis, web e back-end sem código.

Tom Wilkie, CTO da Grafana Labs, compartilhou seus pensamentos sobre o lançamento, afirmando, Grafana 10 elevou o UX do desenvolvedor para dados de observabilidade para que qualquer desenvolvedor possa saltar para a direita e começar a conectar fontes de dados, criando painéis, e compartilhando e estendendo esses recursos para colegas de equipe.

A introdução de subpastas permite aos utilizadores organizar os dashboards de uma forma mais estruturada, com base em unidades de negócio, departamentos e equipas. Além disso, a versão mais recente inclui capacidades de segurança actualizadas, como o Controlo de acesso baseado em funções melhorado e a autenticação SAML simplificada.

Outras actualizações notáveis incluem a nova funcionalidade Correlations, que permite às equipas estabelecer ligações entre fontes de dados para uma visão abrangente do panorama de dados, uma nova biblioteca de front-end chamada Grafana Scenes para construir dashboards a partir de plugins de aplicações Grafana, e uma interface dedicada à gestão de dashboards como código.

Para celebrar ainda mais o aniversário de 10 anos do projecto, Grafana Labs está a organizar vários eventos, incluindo GrafanaCON e mais de 20 encontros locais em diferentes cidades. Além disso, um documentário sobre a evolução do projeto, sua comunidade, e um teaser lançado na GrafanaCON estão programados para estrear ainda este ano.