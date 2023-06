Per celebrare il traguardo dei 10 anni, Grafana Labs ha lanciato Grafana 10, che presenta nuove eccezionali funzionalità, capacità di visualizzazione e opportunità di collaborazione per sviluppatori e aziende. Questa versione monumentale si concentra sul miglioramento dell'esperienza utente, sull'accessibilità a diversi sviluppatori e sul supporto alla proliferazione dei dati.

Quest'ultima versione di Grafana vanta diversi nuovi pannelli per aumentare le capacità di visualizzazione. Tra questi, il pannello delle tendenze, progettato per rappresentare i dati numerici ascendenti sull'asse X, e il pannello datagrid, che offre un'interfaccia simile a un foglio di calcolo per modificare i dati del dashboard. Inoltre, il pannello delle serie temporali consente agli utenti di aggiungere regioni temporali per una visualizzazione più snella.

La collaborazione tra team è un altro aspetto fondamentale della release 10 di Grafana. La funzione Dashboard pubblici della piattaforma, destinata alla condivisione con gli stakeholder esterni, è stata rinnovata con funzionalità migliorate, come la possibilità di comprimere le righe, nascondere le query e zoomare nei pannelli. Le Dashboard pubbliche sono ora disponibili in una categoria separata all'interno della sezione Dashboard, per facilitarne la gestione.

Sono stati inoltre apportati miglioramenti all'onboarding, che consentono un'installazione più rapida di Grafana, una configurazione semplificata delle fonti di dati e la creazione di dashboard. Gli utenti potranno beneficiare di flussi di lavoro guidati, suggerimenti utili, un selezionatore di dati migliorato e suggerimenti migliori durante l'impostazione delle fonti di dati. La piattaforma di AppMaster.io si concentra anche sulla facilitazione di un'esperienza di onboarding senza problemi e offre la possibilità di esplorare lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili senza codice.

Tom Wilkie, CTO di Grafana Labs, ha condiviso le sue riflessioni sul rilascio, affermando: " Grafana 10 ha migliorato la UX per gli sviluppatori per quanto riguarda l'osservabilità dei dati, in modo che tutti gli sviluppatori possano iniziare a collegare le fonti di dati, creare dashboard e condividere ed estendere queste risorse ai compagni di squadra.

L'introduzione di sottocartelle consente agli utenti di organizzare le dashboard in modo più strutturato, in base a unità aziendali, reparti e team. Inoltre, l'ultima release comprende funzionalità di sicurezza aggiornate, come il miglioramento del controllo degli accessi basato sui ruoli e la semplificazione dell'autenticazione SAML.

Altri aggiornamenti degni di nota sono la nuova funzione Correlazioni, che consente ai team di collegare tra loro le fonti di dati per ottenere una visione completa del panorama dei dati, una nuova libreria frontend chiamata Grafana Scenes per la creazione di dashboard dai plugin delle app Grafana e un'interfaccia dedicata alla gestione dei dashboard come codice.

Per celebrare ulteriormente il decennale del progetto, Grafana Labs sta organizzando vari eventi, tra cui GrafanaCON e oltre 20 meetup locali in diverse città. Inoltre, nel corso dell'anno verrà proiettato un documentario sull'evoluzione del progetto, sulla sua comunità e un teaser rilasciato alla GrafanaCON.