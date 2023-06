Pour célébrer son dixième anniversaire, Grafana Labs a lancé Grafana 10, qui présente de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles, des capacités de visualisation et des opportunités de collaboration pour les développeurs et les entreprises. Cette version monumentale met l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, en la rendant plus accessible à une variété de développeurs, et en soutenant la prolifération des données.

Cette dernière version de Grafana s'enorgueillit de plusieurs nouveaux panneaux pour des capacités de visualisation accrues. Parmi eux, le panneau des tendances, conçu pour représenter graphiquement les données numériques ascendantes de l'axe X, et le panneau de la grille de données, qui offre une interface de type feuille de calcul pour l'édition des données du tableau de bord. En outre, le panneau des séries chronologiques permet désormais aux utilisateurs d'ajouter des régions temporelles pour une visualisation plus rationnelle.

La collaboration en équipe est un autre point essentiel de la version 10 de Grafana. Les tableaux de bord publics de la plateforme, destinés à être partagés avec des parties prenantes externes, ont été réorganisés avec des fonctionnalités améliorées, telles que la possibilité de réduire les lignes, de masquer les requêtes et de zoomer dans les panneaux. Ces tableaux de bord publics sont désormais disponibles dans une catégorie distincte de la section Tableaux de bord, ce qui en facilite la gestion.

Des améliorations ont également été apportées à l'accueil des utilisateurs, permettant une installation plus rapide de Grafana, une configuration simplifiée des sources de données et la création de tableaux de bord. Les utilisateurs bénéficieront de flux de travail guidés, de conseils utiles, d'un sélecteur de données amélioré et de meilleures invites lors de la configuration des sources de données. La plateforme d'AppMaster.io se concentre également sur la facilitation de l'expérience d'intégration et offre la possibilité d'explorer le développement d'applications web, mobiles et de backend sans code.

Tom Wilkie, directeur technique de Grafana Labs, a fait part de ses réflexions sur la nouvelle version : " Grafana 10 a amélioré l'interface utilisateur des développeurs pour les données d'observabilité, de sorte que n'importe quel développeur peut se lancer et commencer à connecter des sources de données, à créer des tableaux de bord, à partager et à étendre ces ressources à ses coéquipiers.

L'introduction de sous-dossiers permet aux utilisateurs d'organiser les tableaux de bord de manière plus structurée, en fonction des unités d'affaires, des départements et des équipes. De plus, la dernière version comprend des fonctionnalités de sécurité mises à jour, telles qu'un contrôle d'accès basé sur les rôles amélioré et une authentification SAML rationalisée.

Parmi les autres mises à jour notables, citons la nouvelle fonctionnalité Correlations, qui permet aux équipes de relier les sources de données entre elles pour obtenir une vue globale du paysage de données, une nouvelle bibliothèque frontale appelée Grafana Scenes pour construire des tableaux de bord à partir de plugins d'applications Grafana, et une interface dédiée à la gestion des tableaux de bord en tant que code.

Pour célébrer le dixième anniversaire du projet, Grafana Labs organise divers événements, dont GrafanaCON et plus de 20 rencontres locales dans différentes villes. En outre, un documentaire sur l'évolution du projet et de sa communauté, ainsi qu'un teaser présenté lors du GrafanaCON, seront diffusés en avant-première dans le courant de l'année.