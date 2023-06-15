احتفالًا بمرور 10 سنوات على إنجازها ، أطلقت Grafana Labs Grafana 10 ، حيث تعرض ميزات جديدة استثنائية وقدرات التصور وفرص التعاون للمطورين والشركات على حد سواء. يؤكد هذا الإصدار الضخم على تحسين تجربة المستخدم ، وجعلها في متناول مجموعة متنوعة من المطورين ، ودعم انتشار البيانات.

يتميز هذا الإصدار الأخير من Grafana بالعديد من اللوحات الجديدة لزيادة إمكانات التصور. من بينها لوحة الاتجاه ، المصممة لرسم بياني تصاعدي لبيانات المحور X الرقمية ، ولوحة datagrid ، التي توفر واجهة تشبه جدول البيانات لتحرير بيانات لوحة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لوحة السلاسل الزمنية للمستخدمين الآن إضافة مناطق زمنية لتصور أكثر انسيابية.

يعد تعاون الفريق نقطة تركيز أخرى مهمة في إصدار Grafana 10. تم تجديد ميزة لوحات المعلومات العامة في النظام الأساسي ، والمخصصة للمشاركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين ، بوظائف محسّنة ، مثل القدرة على طي الصفوف وإخفاء الاستعلامات والتكبير في اللوحات. تتوفر لوحات المعلومات العامة هذه الآن في فئة منفصلة داخل قسم لوحات المعلومات ، مما يسهل إدارتها.

تم أيضًا تنفيذ تحسينات على متن الطائرة ، مما يسمح بتثبيت أسرع لبرنامج Grafana ، وإعداد مبسط لمصدر البيانات ، وإنشاء لوحة معلومات. سيستفيد المستخدمون من مهام سير العمل الإرشادية والنصائح المفيدة ومنتقي البيانات المحسّن والمطالبات الأفضل عند إعداد مصادر البيانات. تركز منصة AppMaster.io أيضًا على تسهيل تجربة الإعداد السلسة وتوفر فرصة لاستكشاف تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول بدون كود .

شارك توم ويلكي ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Grafana Labs ، أفكاره حول الإصدار ، مشيرًا إلى أن Grafana 10 قد رفعت مستوى UX للمطورين للحصول على بيانات المراقبة حتى يتمكن أي مطور من الدخول مباشرة والبدء في توصيل مصادر البيانات وإنشاء لوحات المعلومات ومشاركة هذه الموارد وتوسيعها لزملائه.

يتيح تقديم المجلدات الفرعية للمستخدمين تنظيم لوحات المعلومات بطريقة أكثر تنظيماً ، بناءً على وحدات الأعمال والإدارات والفرق. علاوة على ذلك ، يشتمل الإصدار الأخير على إمكانات أمان محدثة ، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور المحسن ومصادقة SAML المبسطة.

تشمل التحديثات البارزة الأخرى ميزة الارتباطات الجديدة ، والتي تمكن الفرق من الارتباط بين مصادر البيانات للحصول على عرض شامل للبيانات ، ومكتبة جديدة للواجهة الأمامية تسمى Grafana Scenes لبناء لوحات معلومات من المكونات الإضافية لتطبيق Grafana ، وواجهة مخصصة لإدارة لوحات المعلومات كرمز.

للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمشروع ، تستضيف Grafana Labs العديد من الأحداث ، بما في ذلك GrafanaCON وأكثر من 20 لقاءًا محليًا عبر مدن مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر عرض فيلم وثائقي حول تطور المشروع ومجتمعه وإعلان تشويقي تم إصداره في GrafanaCON في وقت لاحق من هذا العام.