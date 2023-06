Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums hat Grafana Labs Grafana 10 auf den Markt gebracht, das außergewöhnliche neue Funktionen, Visualisierungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Entwickler und Unternehmen gleichermaßen bietet. Diese monumentale Veröffentlichung legt den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, die Erleichterung des Zugangs für eine Vielzahl von Entwicklern und die Unterstützung der Datenvermehrung.

Diese neueste Version von Grafana bietet mehrere neue Panels für verbesserte Visualisierungsmöglichkeiten. Dazu gehören das Trend-Panel, das aufsteigende numerische Daten auf der X-Achse grafisch darstellt, und das Datentabellen-Panel, das eine kalkulationsähnliche Oberfläche für die Bearbeitung von Dashboard-Daten bietet. Darüber hinaus ermöglicht das Zeitreihen-Panel nun das Hinzufügen von Zeitregionen für eine effizientere Visualisierung.

Die Zusammenarbeit im Team ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Version Grafana 10. Die öffentlichen Dashboards der Plattform, die für die Weitergabe an externe Stakeholder gedacht sind, wurden mit verbesserten Funktionen ausgestattet, wie z. B. der Möglichkeit, Zeilen zu reduzieren, Abfragen auszublenden und in Panels zu zoomen. Diese öffentlichen Dashboards sind jetzt in einer separaten Kategorie innerhalb des Dashboard-Bereichs verfügbar, was ihre Verwaltung erleichtert.

Das Onboarding wurde ebenfalls verbessert und ermöglicht eine schnellere Installation von Grafana, eine vereinfachte Einrichtung von Datenquellen und die Erstellung von Dashboards. Die Nutzer profitieren von geführten Workflows, hilfreichen Tipps, einer verbesserten Datenauswahl und besseren Hinweisen bei der Einrichtung von Datenquellen. Die Plattform von AppMaster.io konzentriert sich auch darauf, einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen und bietet die Möglichkeit, die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ohne Code zu erkunden.

Tom Wilkie, CTO bei Grafana Labs, teilte seine Gedanken zum Release mit und erklärte: " Grafana 10 hat die Entwickler-UX für Observability-Daten verbessert, so dass jeder Entwickler sofort loslegen kann, um Datenquellen zu verbinden, Dashboards zu erstellen und diese Ressourcen mit Teamkollegen zu teilen und zu erweitern.

Die Einführung von Unterordnern ermöglicht es Benutzern, Dashboards auf der Grundlage von Geschäftsbereichen, Abteilungen und Teams strukturierter zu organisieren. Darüber hinaus umfasst die neueste Version aktualisierte Sicherheitsfunktionen, wie z. B. eine verbesserte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine optimierte SAML-Authentifizierung.

Weitere bemerkenswerte Aktualisierungen sind die neue Korrelationsfunktion, die es Teams ermöglicht, Datenquellen miteinander zu verknüpfen, um einen umfassenden Überblick über die Datenlandschaft zu erhalten, eine neue Frontend-Bibliothek namens Grafana Scenes zur Erstellung von Dashboards aus Grafana-App-Plugins und eine spezielle Schnittstelle zur Verwaltung von Dashboards als Code.

Um das 10-jährige Jubiläum des Projekts weiter zu feiern, veranstaltet Grafana Labs verschiedene Events, darunter die GrafanaCON und über 20 lokale Meetups in verschiedenen Städten. Darüber hinaus wird im Laufe des Jahres ein Dokumentarfilm über die Entwicklung des Projekts und seiner Community sowie ein auf der GrafanaCON veröffentlichter Teaser veröffentlicht.