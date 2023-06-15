Grafana Labs, 10. yıl dönümünü kutlamak için, hem geliştiriciler hem de işletmeler için olağanüstü yeni özellikler, görselleştirme yetenekleri ve işbirliği fırsatları sergileyen Grafana 10 piyasaya sürdü. Bu anıtsal sürüm, kullanıcı deneyimini geliştirmeye, çeşitli geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmeye ve veri çoğalmasını desteklemeye vurgu yapıyor.

Grafana bu son sürümü, artırılmış görselleştirme yetenekleri için birkaç yeni panele sahiptir. Bunlar arasında, artan sayısal X ekseni verilerinin grafiğini çizmek için tasarlanmış trend paneli ve pano verilerini düzenlemek için elektronik tablo benzeri bir arayüz sunan datagrid paneli bulunur. Ek olarak, zaman serisi paneli artık kullanıcıların daha kolay görselleştirme için zaman dilimleri eklemesine olanak tanıyor.

Ekip işbirliği, Grafana 10 sürümünün bir başka kritik odak noktasıdır. Platformun harici paydaşlarla paylaşmayı amaçlayan Genel Panolar özelliği, satırları daraltma, sorguları gizleme ve panelleri yakınlaştırma gibi gelişmiş işlevlerle yenilendi. Bu Genel Panolar, artık Panolar bölümünde ayrı bir kategoride bulunarak yönetilmelerini kolaylaştırır.

Grafana daha hızlı kurulumuna, basitleştirilmiş veri kaynağı kurulumuna ve pano oluşturmaya izin veren ekleme iyileştirmeleri de uygulandı. Kullanıcılar, veri kaynaklarını ayarlarken rehberli iş akışlarından, yardımcı ipuçlarından, gelişmiş bir veri seçiciden ve daha iyi bilgi istemlerinden yararlanacak. AppMaster.io'nun platformu ayrıca sorunsuz bir ilk katılım deneyimini kolaylaştırmaya odaklanır ve kodsuz arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi keşfetme şansı sunar.

Grafana Labs CTO'su Tom Wilkie, sürüm hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve Grafana 10 gözlemlenebilirlik verileri için geliştirici UX'ini yükselttiğini, böylece herhangi bir geliştiricinin veri kaynaklarını bağlamaya, panolar oluşturmaya ve bu kaynakları paylaşmaya ve genişletmeye hemen başlayabileceğini belirtti. takım arkadaşlarına.

Alt klasörlerin tanıtılması, kullanıcıların panoları iş birimlerine, departmanlara ve ekiplere göre daha yapılandırılmış bir şekilde düzenlemesine olanak tanır. Ayrıca en son sürüm, gelişmiş Rol Tabanlı Erişim Kontrolü ve kolaylaştırılmış SAML kimlik doğrulaması gibi güncellenmiş güvenlik özelliklerini içerir.

Diğer dikkate değer güncellemeler arasında ekiplerin kapsamlı bir veri ortamı görünümü için veri kaynakları arasında bağlantı kurmasını sağlayan yeni Korelasyonlar özelliği, Grafana uygulama eklentilerinden panolar oluşturmak için Grafana Sahneleri adlı yeni bir ön uç kitaplığı ve panoları kod olarak yöneten özel bir arayüz yer alıyor.

Projenin 10. yıl dönümünü daha da kutlamak için Grafana Labs, GrafanaCON ve farklı şehirlerde 20'den fazla yerel buluşma dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ek olarak, projenin evrimi, topluluğu hakkında bir belgesel ve GrafanaCON yayınlanan bir teaser bu yıl içinde prömiyer yapacak.