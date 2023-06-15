为了庆祝其10年的里程碑，Grafana实验室推出了Grafana 10，为开发者和企业展示了卓越的新功能、可视化能力和协作机会。这个具有纪念意义的版本强调增强用户体验，使各种开发人员更容易使用，并支持数据扩散。

这个最新版本的Grafana拥有几个新的面板，以提高可视化能力。其中包括趋势面板，设计用于绘制升序数字X轴数据，以及数据网格面板，为编辑仪表盘数据提供类似电子表格的界面。此外，时间序列面板现在使用户能够添加时间区域，以实现更简化的可视化。

团队协作是Grafana 10版本的另一个关键重点。该平台的公共仪表盘功能，旨在与外部利益相关者分享，已经进行了改造，改进了功能，如折叠行、隐藏查询和放大面板的能力。这些公共仪表盘现在可以在仪表盘部分的一个单独类别中使用，使它们更容易管理。

上机改进也已实施，允许更快地安装Grafana，简化数据源设置和仪表盘创建。用户将受益于有指导的工作流程、有用的提示、增强的数据选择器，以及在设置数据源时更好的提示。AppMaster.io的平台还专注于促进顺利的入职体验，并提供一个探索无代码后台、网络和移动应用开发的机会。

Grafana实验室的首席技术官Tom Wilkie分享了他对该版本的看法，他说：Grafana 10提升了可观察性数据的开发者用户体验，因此任何开发者都可以直接跳入并开始连接数据源、创建仪表盘，并将这些资源分享和扩展给队友。

子文件夹的引入使用户能够以更有条理的方式组织仪表盘，基于业务单位、部门和团队。此外，最新版本包括更新的安全功能，如增强的基于角色的访问控制和简化的SAML认证。

其他值得注意的更新包括新的Correlations功能，该功能使团队能够在数据源之间建立联系，以获得全面的数据景观视图；一个新的前端库，名为Grafana Scenes，用于从Grafana应用插件中构建仪表盘；以及一个专门的界面，以代码形式管理仪表盘。

为了进一步庆祝项目的10周年，Grafana实验室正在举办各种活动，包括GrafanaCON和不同城市的20多个地方聚会。此外，一部关于该项目的演变、其社区的纪录片，以及在GrafanaCON上发布的预告，将在今年晚些时候首映。