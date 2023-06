Z okazji 10-lecia istnienia, Grafana Labs wprowadziła na rynek Grafana 10, prezentując wyjątkowe nowe funkcje, możliwości wizualizacji i możliwości współpracy zarówno dla programistów, jak i firm. To monumentalne wydanie kładzie nacisk na poprawę komfortu użytkowania, uczynienie go bardziej dostępnym dla różnych programistów i wspieranie proliferacji danych.

Najnowsza wersja Grafany oferuje kilka nowych paneli zwiększających możliwości wizualizacji. Wśród nich znajduje się panel trendów, przeznaczony do tworzenia wykresów rosnących danych liczbowych na osi X, oraz panel datagrid, który oferuje interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego do edycji danych na pulpicie nawigacyjnym. Ponadto panel szeregów czasowych umożliwia teraz użytkownikom dodawanie regionów czasowych w celu usprawnienia wizualizacji.

Współpraca zespołowa jest kolejnym kluczowym elementem wydania Grafana 10. Funkcja Public Dashboards platformy, przeznaczona do udostępniania zewnętrznym interesariuszom, została odnowiona z ulepszonymi funkcjami, takimi jak możliwość zwijania wierszy, ukrywania zapytań i powiększania paneli. Public Dashboards są teraz dostępne w osobnej kategorii w sekcji Dashboards, co ułatwia zarządzanie nimi.

Wprowadzono również ulepszenia w zakresie wdrażania, pozwalające na szybszą instalację Grafany, uproszczoną konfigurację źródła danych i tworzenie pulpitów nawigacyjnych. Użytkownicy będą mogli korzystać z przepływów pracy z przewodnikiem, pomocnych wskazówek, ulepszonego selektora danych i lepszych podpowiedzi podczas konfigurowania źródeł danych. Platforma AppMaster.io koncentruje się również na ułatwieniu płynnego wdrażania i oferuje możliwość poznania bezkodowego backendu, tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

Tom Wilkie, CTO w Grafana Labs, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wydania, stwierdzając: Grafana 10 podniosła UX dewelopera dla danych obserwowalności, dzięki czemu każdy programista może od razu wskoczyć i rozpocząć łączenie źródeł danych, tworzenie pulpitów nawigacyjnych oraz udostępnianie i rozszerzanie tych zasobów członkom zespołu.

Wprowadzenie podfolderów umożliwia użytkownikom organizowanie pulpitów nawigacyjnych w bardziej uporządkowany sposób, w oparciu o jednostki biznesowe, działy i zespoły. Ponadto najnowsza wersja zawiera zaktualizowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak ulepszona kontrola dostępu oparta na rolach i usprawnione uwierzytelnianie SAML.

Inne godne uwagi aktualizacje obejmują nową funkcję Correlations, która umożliwia zespołom łączenie źródeł danych w celu uzyskania kompleksowego widoku krajobrazu danych, nową bibliotekę frontendową o nazwie Grafana Scenes do tworzenia pulpitów nawigacyjnych z wtyczek aplikacji Grafana oraz dedykowany interfejs zarządzający pulpitami nawigacyjnymi jako kodem.

Aby dodatkowo uczcić 10-lecie projektu, Grafana Labs organizuje różne wydarzenia, w tym GrafanaCON i ponad 20 lokalnych spotkań w różnych miastach. Dodatkowo, jeszcze w tym roku swoją premierę będzie miał film dokumentalny o ewolucji projektu, jego społeczności oraz zwiastun opublikowany na GrafanaCON.