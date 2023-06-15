В честь своего 10-летнего юбилея Grafana Labs выпустила Grafana 10, демонстрирующую новые исключительные функции, возможности визуализации и сотрудничества как для разработчиков, так и для бизнеса. В этом монументальном релизе особое внимание уделяется улучшению пользовательского опыта, повышению доступности для различных разработчиков и поддержке распространения данных.

Последняя версия Grafana может похвастаться несколькими новыми панелями для расширения возможностей визуализации. Среди них - панель трендов, предназначенная для построения графиков данных по возрастающей числовой оси X, и панель datagrid, которая предлагает похожий на электронную таблицу интерфейс для редактирования данных приборной панели. Кроме того, панель временных рядов теперь позволяет пользователям добавлять временные области для более оптимизированной визуализации.

Еще одним важным аспектом релиза Grafana 10 является совместная работа. Функция публичных информационных панелей платформы, предназначенная для обмена данными с внешними заинтересованными сторонами, была обновлена с улучшенными функциональными возможностями, такими как возможность сворачивать строки, скрывать запросы и масштабировать панели. Публичные панели теперь доступны в отдельной категории в разделе Dashboards, что упрощает управление ими.

Также были внесены улучшения в процесс внедрения, позволяющие быстрее установить Grafana, упростить настройку источников данных и создание приборных панелей. Пользователи получат преимущества в виде управляемых рабочих процессов, полезных советов, улучшенной системы выбора данных и улучшенных подсказок при настройке источников данных. Платформа AppMaster.io также фокусируется на облегчении процесса внедрения и предлагает возможность изучить бескодовую разработку бэкенда, веб- и мобильных приложений.

Том Уилки, технический директор Grafana Labs, поделился своими мыслями о выпуске, заявив: " Grafana 10 улучшила пользовательский интерфейс разработчика для данных наблюдаемости, поэтому любой разработчик может сразу же приступить к подключению источников данных, созданию информационных панелей, обмену и расширению этих ресурсов для членов команды.

Внедрение вложенных папок позволяет пользователям организовывать приборные панели более структурированным образом, на основе бизнес-подразделений, отделов и команд. Кроме того, в последнем выпуске обновлены возможности безопасности, такие как улучшенный контроль доступа на основе ролей и упрощенная аутентификация SAML.

Среди других заметных обновлений - новая функция Correlations, которая позволяет командам связывать источники данных для получения комплексного представления ландшафта данных, новая внешняя библиотека Grafana Scenes для создания приборных панелей из плагинов приложений Grafana, а также специальный интерфейс для управления приборными панелями в виде кода.

В честь 10-летнего юбилея проекта Grafana Labs проводит различные мероприятия, включая GrafanaCON и более 20 локальных встреч в разных городах. Кроме того, в конце этого года состоится премьера документального фильма об эволюции проекта, его сообществе и тизера, выпущенного на GrafanaCON.