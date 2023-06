Om de mijlpaal van 10 jaar te vieren, heeft Grafana Labs Grafana 10 gelanceerd, met uitzonderlijke nieuwe functies, visualisatiemogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden voor zowel ontwikkelaars als bedrijven. Deze monumentale release legt de nadruk op het verbeteren van de gebruikerservaring, het toegankelijker maken voor een verscheidenheid aan ontwikkelaars en het ondersteunen van data proliferatie.

Deze nieuwste versie van Grafana heeft verschillende nieuwe panels voor verbeterde visualisatiemogelijkheden. Hiertoe behoren het trend panel, ontworpen om oplopende numerieke X-as data grafisch weer te geven, en het datagrid panel, dat een spreadsheet-achtige interface biedt voor het bewerken van dashboard data. Daarnaast stelt het tijdreekspaneel gebruikers nu in staat om tijdregio's toe te voegen voor een meer gestroomlijnde visualisatie.

Samenwerking in teams is een andere belangrijke focus van de Grafana 10 release. De Public Dashboards functie van het platform, bedoeld om te delen met externe belanghebbenden, is vernieuwd met verbeterde functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om rijen samen te vouwen, queries te verbergen en in te zoomen op panelen. Deze Public Dashboards zijn nu beschikbaar in een aparte categorie binnen de Dashboards-sectie, waardoor ze eenvoudiger te beheren zijn.

Onboarding verbeteringen zijn ook geïmplementeerd, waardoor een snellere installatie van Grafana, vereenvoudigde databron setup en dashboard creatie mogelijk zijn. Gebruikers zullen profiteren van begeleide workflows, nuttige tips, een verbeterde datakiezer en betere prompts bij het instellen van databronnen. Het platform van AppMaster.io richt zich ook op het faciliteren van een soepele onboarding-ervaring en biedt de mogelijkheid om no-code backend-, web- en mobiele applicatieontwikkeling te verkennen.

Tom Wilkie, CTO bij Grafana Labs, deelde zijn gedachten over de release en zei: " Grafana 10 heeft de UX voor ontwikkelaars voor observability data verbeterd, zodat elke ontwikkelaar direct aan de slag kan met het verbinden van databronnen, het maken van dashboards en het delen en uitbreiden van deze bronnen naar teamgenoten.

De introductie van submappen stelt gebruikers in staat om dashboards op een meer gestructureerde manier te organiseren, gebaseerd op business units, afdelingen en teams. Bovendien bevat de nieuwste release bijgewerkte beveiligingsmogelijkheden, zoals verbeterde Role-Based Access Control en gestroomlijnde SAML-verificatie.

Andere opvallende updates zijn de nieuwe Correlations-functie, die teams in staat stelt om databronnen aan elkaar te koppelen voor een uitgebreide weergave van het datalandschap, een nieuwe frontend bibliotheek genaamd Grafana Scenes voor het bouwen van dashboards vanuit Grafana app plugins, en een speciale interface voor het beheren van dashboards als code.

Om de 10-jarige verjaardag van het project verder te vieren, organiseert Grafana Labs verschillende evenementen, waaronder GrafanaCON en meer dan 20 lokale meetups in verschillende steden. Daarnaast zal later dit jaar een documentaire over de evolutie van het project, de community en een teaser die tijdens GrafanaCON werd uitgebracht, in première gaan.