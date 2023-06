Os utilizadores preocupados com a privacidade podem agora experimentar o browser do DuckDuckGonuma versão beta pública para Windows. Esta versão segue o lançamento bem-sucedido da versão para Mac há nove meses. O browser para Windows inclui muitas das protecções de privacidade já disponíveis nas versões para iOS, Mac e Android. Os novos utilizadores podem importar palavras-passe e marcadores de outros navegadores ou gestores de palavras-passe durante a configuração.

Embora o navegador atualmente não tenha suporte a extensões, o DuckDuckGo pretende introduzir esse recurso no futuro. O novo navegador incorpora um gestor de palavras-passe incorporado que pode recordar e preencher automaticamente as credenciais de início de sessão. Além disso, o DuckDuckGo para Windows agora pode sugerir senhas seguras para novos logins. A empresa espera que esta funcionalidade se torne mais conveniente com o próximo lançamento da sincronização privada entre dispositivos, permitindo aos utilizadores sincronizar os seus favoritos e palavras-passe guardadas em vários dispositivos.

Numa publicação no blogue, a DuckDuckGo partilhou que "o navegador bloqueia os rastreadores invasivos antes de serem carregados, eliminando eficazmente os anúncios que dependem de um rastreamento assustador". Como resultado, os utilizadores podem esperar ver muito menos anúncios ou nenhum. O navegador também limpa o espaço em branco deixado pelos anúncios bloqueados, criando uma aparência limpa e sem distrações, sem a necessidade de um bloqueador de anúncios externo. O DuckDuckGo também apresentou o Duck Player, um leitor de vídeo integrado concebido para proteger os utilizadores de cookies de rastreio e anúncios personalizados quando utilizam o YouTube. Embora o YouTube ainda rastreie as visualizações de vídeo, os vídeos individuais vistos no Duck Player não contribuirão para recomendações personalizadas ou para o seu perfil de publicidade no YouTube.

Os utilizadores podem optar por deixar a funcionalidade constantemente ligada ou activá-la para vídeos específicos. A empresa está a trabalhar ativamente para que a versão para Windows esteja ao nível da versão para Mac, incluindo melhorias como um desempenho de arranque mais rápido, a capacidade de fixar separadores, a importação de marcadores HTML, opções adicionais do Botão de Fogo e mais protecções de privacidade. Recentemente, o DuckDuckGo anunciou o lançamento da versão beta de um recurso de resumo alimentado por IA chamado DuckAssist, que responde diretamente às consultas de pesquisa do usuário.

A nova ferramenta utiliza tecnologia de linguagem natural da OpenAI e da Anthropic, uma empresa de IA fundada por antigos funcionários da OpenAI. Juntamente com a indexação ativa da Wikipédia e de outros sites de referência, o DuckAssist pretende fornecer respostas rápidas e precisas aos utilizadores.

À medida que o movimento "no-code" e "low-code " continua a ganhar força, plataformas como a AppMaster e a DuckDuckGo permitem aos utilizadores criar e desfrutar de experiências personalizadas sem comprometer a privacidade.