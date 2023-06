Les utilisateurs soucieux de leur vie privée peuvent désormais découvrir le navigateur de DuckDuckGoaxé sur la protection de la vie privée dans une version bêta publique pour Windows. Cette version fait suite au lancement réussi de la version Mac il y a neuf mois. Le navigateur Windows offre de nombreuses protections de la vie privée déjà disponibles dans les versions iOS, Mac et Android. Les nouveaux utilisateurs peuvent importer des mots de passe et des signets d'autres navigateurs ou de gestionnaires de mots de passe lors de la configuration.

Le navigateur ne prend actuellement pas en charge les extensions, mais DuckDuckGo a l'intention d'introduire cette fonctionnalité à l'avenir. Le nouveau navigateur intègre un gestionnaire de mots de passe capable de mémoriser et de remplir automatiquement les identifiants de connexion. En outre, DuckDuckGo pour Windows peut désormais suggérer des mots de passe sécurisés pour les nouvelles connexions. L'entreprise s'attend à ce que cette fonction devienne plus pratique avec le lancement prochain de la synchronisation privée entre les appareils, qui permettra aux utilisateurs de synchroniser leurs signets et leurs mots de passe enregistrés sur plusieurs appareils.

Dans un billet de blog, DuckDuckGo explique que "le navigateur bloque les traqueurs invasifs avant qu'ils ne se chargent, éliminant ainsi les publicités qui s'appuient sur un traçage effrayant". Par conséquent, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir beaucoup moins de publicités, voire aucune. Le navigateur efface également les espaces blancs laissés par les publicités bloquées, créant ainsi une apparence propre et sans distraction, sans nécessiter de bloqueur de publicité externe. DuckDuckGo a également présenté Duck Player, un lecteur vidéo intégré conçu pour protéger les utilisateurs des cookies de suivi et des publicités personnalisées lorsqu'ils utilisent YouTube. Bien que YouTube continue de suivre les vidéos vues, les vidéos individuelles regardées dans Duck Player ne contribueront pas aux recommandations personnalisées ou à votre profil publicitaire sur YouTube.

Les utilisateurs peuvent choisir de ne pas activer la fonctionnalité en permanence ou de l'activer pour des vidéos spécifiques. L'entreprise travaille activement à la mise à niveau de la version Windows par rapport à son homologue Mac, avec des améliorations telles qu'un démarrage plus rapide, la possibilité d'épingler des onglets, l'importation de signets HTML, des options supplémentaires pour le bouton de feu et de nouvelles protections de la vie privée. Récemment, DuckDuckGo a annoncé le lancement de la version bêta d'une fonction de résumé alimentée par l'IA, appelée DuckAssist, qui répond directement aux requêtes de recherche des utilisateurs.

Ce nouvel outil utilise la technologie du langage naturel d'OpenAI et d'Anthropic, une startup d'IA fondée par d'anciens employés d'OpenAI. Grâce à son indexation active de Wikipédia et d'autres sites de référence, DuckAssist vise à fournir des réponses rapides et précises aux utilisateurs.

Alors que le mouvement "no-code" et "low-code" continue de gagner du terrain, des plateformes comme AppMaster et DuckDuckGo permettent aux utilisateurs de créer et de profiter d'expériences personnalisées sans compromettre la vie privée.