Gli utenti attenti alla privacy possono ora provare il browser DuckDuckGoincentrato sulla privacy in una beta pubblica per Windows. Questo rilascio segue il successo della versione per Mac lanciata nove mesi fa. Il browser per Windows presenta molte delle protezioni per la privacy già disponibili nelle versioni per iOS, Mac e Android. I nuovi utenti possono importare password e segnalibri da altri browser o gestori di password al momento della configurazione.

Attualmente il browser non supporta le estensioni, ma DuckDuckGo intende introdurre questa funzionalità in futuro. Il nuovo browser integra un gestore di password in grado di ricordare e compilare automaticamente le credenziali di accesso. Inoltre, DuckDuckGo per Windows può ora suggerire password sicure per i nuovi accessi. L'azienda prevede che questa funzione diventerà più comoda con l'imminente lancio della sincronizzazione privata tra i dispositivi, che consentirà agli utenti di sincronizzare i segnalibri e le password salvate su più dispositivi.

In un post sul blog, DuckDuckGo ha condiviso che "il browser blocca i tracker invasivi prima che vengano caricati, eliminando di fatto gli annunci che si basano su un tracking inquietante". Di conseguenza, gli utenti possono aspettarsi di vedere molti meno annunci o addirittura nessuno. Il browser elimina anche gli spazi bianchi lasciati dagli annunci bloccati, creando un aspetto pulito e privo di distrazioni senza richiedere un blocco degli annunci esterno. DuckDuckGo ha anche presentato Duck Player, un lettore video integrato progettato per proteggere gli utenti dai cookie di tracciamento e dagli annunci personalizzati quando utilizzano YouTube. Anche se YouTube tiene traccia delle visualizzazioni dei video, i singoli video guardati in Duck Player non contribuiranno alle raccomandazioni personalizzate o al profilo pubblicitario di YouTube.

Gli utenti possono scegliere di lasciare la funzione costantemente attiva o di attivarla per video specifici. L'azienda sta lavorando attivamente per portare la versione per Windows al livello della sua controparte per Mac, includendo miglioramenti come prestazioni di avvio più veloci, la possibilità di appuntare le schede, l'importazione di segnalibri HTML, opzioni aggiuntive per il Fire Button e ulteriori protezioni della privacy. Recentemente, DuckDuckGo ha annunciato il lancio in versione beta di una funzione di riassunto alimentata dall'intelligenza artificiale, chiamata DuckAssist, che risponde direttamente alle query di ricerca degli utenti.

Il nuovo strumento utilizza la tecnologia del linguaggio naturale di OpenAI e Anthropic, una startup di AI fondata da ex dipendenti di OpenAI. Grazie all'indicizzazione attiva di Wikipedia e di altri siti di riferimento, DuckAssist mira a fornire risposte rapide e precise agli utenti.

Mentre il movimento no-code e low-code continua a guadagnare terreno, piattaforme come AppMaster e DuckDuckGo consentono agli utenti di creare e godere di esperienze personalizzate senza compromettere la privacy.