Пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, теперь могут воспользоваться браузером DuckDuckGo, ориентированным на конфиденциальность, в публичной бета-версии для Windows. Этот выпуск последовал за успешным запуском версии для Mac девять месяцев назад. В браузере для Windows реализованы многие из тех мер защиты конфиденциальности, которые уже доступны в версиях для iOS, Mac и Android. Новые пользователи могут импортировать пароли и закладки из других браузеров или менеджеров паролей при настройке.

Хотя в настоящее время браузер не поддерживает расширения, DuckDuckGo намерен внедрить эту возможность в будущем. В новый браузер встроен менеджер паролей, который может автоматически запоминать и заполнять учетные данные для входа в систему. Кроме того, DuckDuckGo для Windows теперь может предлагать безопасные пароли для новых входов в систему. Компания ожидает, что эта функция станет более удобной с предстоящим запуском частной синхронизации между устройствами, что позволит пользователям синхронизировать свои закладки и сохраненные пароли на нескольких устройствах.

В своем блоге компания DuckDuckGo сообщила, что "браузер блокирует инвазивные трекеры до их загрузки, эффективно устраняя рекламу, основанную на жутком отслеживании". В результате пользователи могут рассчитывать на гораздо меньшее количество рекламы или ее полное отсутствие. Браузер также очищает пробелы, оставленные заблокированной рекламой, создавая чистый, не отвлекающий внимание внешний вид без необходимости использования внешнего блокировщика рекламы. DuckDuckGo также представил Duck Player, встроенный видеоплеер, предназначенный для защиты пользователей от отслеживания файлов cookie и персонализированной рекламы при использовании YouTube. Хотя YouTube по-прежнему отслеживает просмотры видео, отдельные видеоролики, просмотренные в Duck Player, не будут попадать в персонализированные рекомендации или рекламный профиль YouTube.

Пользователи могут оставить функцию включенной постоянно или включить ее для определенных видео. Компания активно работает над тем, чтобы привести версию для Windows в соответствие с ее аналогом для Mac, включая такие улучшения, как более быстрый запуск, возможность закрепления вкладок, импорт закладок HTML, дополнительные опции кнопки Fire Button и дальнейшая защита конфиденциальности. Недавно DuckDuckGo объявил о запуске бета-версии функции обобщения на основе искусственного интеллекта под названием DuckAssist, которая напрямую отвечает на поисковые запросы пользователей.

Новый инструмент использует технологию естественного языка от OpenAI и Anthropic, ИИ-стартапа, основанного бывшими сотрудниками OpenAI. Наряду с активным индексированием Википедии и других справочных сайтов, DuckAssist нацелен на предоставление пользователям быстрых и точных ответов.

Поскольку no-code/low-code движение продолжает набирать обороты, такие платформы, как AppMaster и DuckDuckGo, позволяют пользователям создавать и использовать персонализированный опыт без ущерба для конфиденциальности.