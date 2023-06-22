注重隐私的用户现在可以在Windows的公开测试版中体验DuckDuckGo注重隐私的浏览器。此次发布是继9个月前成功推出Mac版本后的又一次发布。Windows浏览器具有许多已经在iOS、Mac和Android版本中提供的隐私保护功能。新用户在设置时可以从其他浏览器或密码管理器导入密码和书签。

虽然该浏览器目前缺乏扩展支持，但DuckDuckGo打算在未来引入这一功能。新浏览器集成了一个内置的密码管理器，可以自动记忆和填写登录凭证。此外，DuckDuckGofor Windows现在可以为新的登录建议安全密码。该公司预计，随着即将推出的跨设备私人同步功能，这一功能将变得更加方便，允许用户在多个设备上同步他们的书签和保存的密码。

在一篇博客文章中，DuckDuckGo分享说，"浏览器在加载之前就阻止了入侵性追踪器，有效地消除了依靠令人毛骨悚然的追踪的广告"。因此，用户可以期待看到更少的广告或根本没有广告。该浏览器还清除了被阻止的广告留下的空白，创造了一个干净、无干扰的外观，而不需要外部广告阻止程序。DuckDuckGo还推出了Duck Player，这是一个内置的视频播放器，旨在保护用户在使用YouTube时不受跟踪cookies和个性化广告的影响。虽然YouTube仍然跟踪视频浏览量，但在Duck Player中观看的单个视频将不会有助于个性化推荐或你的YouTube广告档案。

用户可以选择将该功能持续打开，或对特定视频启用该功能。该公司正在积极努力使Windows版本达到与Mac版本相同的水平，包括增强功能，如更快的启动性能、钉住标签的能力、HTML书签导入、额外的Fire Button选项，以及进一步的隐私保护。最近，DuckDuckGo宣布推出一个名为DuckAssist的人工智能驱动的总结功能的测试版，该功能直接回答用户的搜索查询。

这个新工具采用了OpenAI和Anthropic的自然语言技术，Anthropic是一家由OpenAI前雇员创立的人工智能初创公司。随着其对维基百科和其他参考网站的主动索引，DuckAssist旨在为用户提供快速、准确的回应。

随着无代码和低代码运动的不断深入，AppMaster和DuckDuckGo等平台使用户能够在不损害隐私的情况下创造和享受个性化的体验。