يمكن للمستخدمين المهتمين بالخصوصية الآن تجربة متصفح DuckDuckGo الذي يركز على الخصوصية في إصدار تجريبي عام لنظام التشغيل Windows. يأتي هذا الإصدار بعد الإطلاق الناجح لإصدار Mac منذ تسعة أشهر. يتميز مستعرض Windows بالعديد من وسائل حماية الخصوصية المتوفرة بالفعل في إصدارات iOS و Mac و Android. يمكن للمستخدمين الجدد استيراد كلمات المرور والإشارات المرجعية من المتصفحات الأخرى أو مديري كلمات المرور عند الإعداد.

بينما يفتقر المتصفح حاليًا إلى دعم الامتداد ، يعتزم DuckDuckGo تقديم هذه الإمكانية في المستقبل. يشتمل المتصفح الجديد على مدير كلمات مرور مدمج يمكنه تلقائيًا تذكر بيانات اعتماد تسجيل الدخول وملؤها. علاوة على ذلك ، يمكن لـ DuckDuckGo for Windows الآن اقتراح كلمات مرور آمنة لعمليات تسجيل الدخول الجديدة. تتوقع الشركة أن تصبح هذه الميزة أكثر ملاءمة مع الإطلاق القادم للمزامنة الخاصة عبر الأجهزة ، مما يسمح للمستخدمين بمزامنة إشاراتهم المرجعية وكلمات المرور المحفوظة عبر أجهزة متعددة.

في منشور مدونة ، شارك DuckDuckGo أن "المتصفح يحظر أدوات التتبع الغازية قبل تحميلها ، مما يلغي بشكل فعال الإعلانات التي تعتمد على التتبع المخيف". نتيجة لذلك ، يمكن للمستخدمين توقع رؤية عدد أقل بكثير من الإعلانات أو عدم مشاهدة أي إعلانات على الإطلاق. يقوم المتصفح أيضًا بمسح المسافة البيضاء التي خلفتها الإعلانات المحظورة ، مما يخلق مظهرًا نظيفًا وخاليًا من التشتيت دون الحاجة إلى مانع إعلانات خارجي. قدم DuckDuckGo أيضًا Duck Player ، وهو مشغل فيديو مدمج مصمم لحماية المستخدمين من تتبع ملفات تعريف الارتباط والإعلانات المخصصة عند استخدام YouTube. بينما لا يزال YouTube يتتبع مشاهدات الفيديو ، لن تساهم مقاطع الفيديو الفردية التي تمت مشاهدتها في Duck Player في التوصيات المخصصة أو ملفك الإعلاني على YouTube.

يمكن للمستخدمين اختيار ترك الميزة قيد التشغيل باستمرار أو تمكينها لمقاطع فيديو معينة. تعمل الشركة بنشاط من أجل جعل إصدار Windows على قدم المساواة مع نظيره في Mac ، بما في ذلك تحسينات مثل أداء بدء التشغيل الأسرع ، والقدرة على تثبيت علامات التبويب ، واستيراد إشارات HTML المرجعية ، وخيارات Fire Fire الإضافية ، والمزيد من حماية الخصوصية. في الآونة الأخيرة ، أعلنت DuckDuckGo عن إطلاق بيتا لميزة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى DuckAssist ، والتي تجيب مباشرة على استفسارات بحث المستخدم.

تستخدم الأداة الجديدة تقنية اللغة الطبيعية من OpenAI و Anthropic ، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي أسسها موظفون سابقون في OpenAI. إلى جانب الفهرسة النشطة لـ Wikipedia والمواقع المرجعية الأخرى ، يهدف DuckAssist إلى توفير استجابات سريعة ودقيقة للمستخدمين.

نظرًا لاستمرار حركة عدم وجود رمز ورمز منخفض في اكتساب قوة جذب ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster و DuckDuckGo تمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب مخصصة والاستمتاع بها دون المساس بالخصوصية.