Gizlilik bilincine sahip kullanıcılar, artık DuckDuckGo'nun gizlilik odaklı tarayıcısını Windows için genel bir beta sürümünde deneyimleyebilir. Bu sürüm, Mac sürümünün dokuz ay önceki başarılı lansmanını takip ediyor. Windows tarayıcı, iOS, Mac ve Android yinelemelerinde zaten mevcut olan birçok gizlilik korumasına sahiptir. Yeni kullanıcılar, ayarlarken diğer tarayıcılardan veya parola yöneticilerinden parolaları ve yer imlerini içe aktarabilir.

Tarayıcı şu anda uzantı desteğinden yoksun olsa da, DuckDuckGo bu özelliği gelecekte sunmayı planlıyor. Yeni tarayıcı, oturum açma kimlik bilgilerini otomatik olarak hatırlayabilen ve doldurabilen yerleşik bir parola yöneticisi içerir. Ayrıca, Windows için DuckDuckGo artık yeni oturum açma işlemleri için güvenli parolalar önerebilir. Şirket, bu özelliğin yakında kullanıma sunulacak olan cihazlar arasında özel senkronizasyon özelliğiyle daha kullanışlı hale gelmesini ve kullanıcıların yer imlerini ve kayıtlı şifrelerini birden fazla cihaz arasında senkronize etmesini bekliyor.

Bir blog gönderisinde DuckDuckGo, "tarayıcının istilacı izleyicileri yüklenmeden önce engellediğini ve tüyler ürpertici izlemeye dayanan reklamları etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını" paylaştı. Sonuç olarak, kullanıcılar çok daha az reklam görmeyi veya hiç görmemeyi bekleyebilir. Tarayıcı, engellenen reklamların geride bıraktığı boşlukları da temizleyerek harici bir reklam engelleyici gerektirmeden temiz, dikkat dağıtıcı olmayan bir görünüm oluşturur. DuckDuckGo, kullanıcıları YouTube kullanırken izleme çerezlerinden ve kişiselleştirilmiş reklamlardan korumak için tasarlanmış yerleşik bir video oynatıcı olan Duck Player'ı da tanıttı. YouTube, video görüntülemelerini izlemeye devam ederken, Duck Player'da izlenen videolar, kişiselleştirilmiş önerilere veya YouTube reklam profilinize katkıda bulunmaz.

Kullanıcılar, özelliği sürekli açık bırakmayı veya belirli videolar için etkinleştirmeyi seçebilir. Şirket, daha hızlı başlatma performansı, sekmeleri sabitleme yeteneği, HTML yer imi içe aktarma, ek Ateşleme Düğmesi seçenekleri ve daha fazla gizlilik koruması gibi iyileştirmeler dahil olmak üzere Windows sürümünü Mac muadili ile eşit hale getirmek için aktif olarak çalışıyor. Kısa bir süre önce DuckDuckGo, kullanıcı arama sorgularını doğrudan yanıtlayan DuckAssist adlı yapay zeka destekli bir özetleme özelliğinin beta lansmanını duyurdu.

Yeni araç, OpenAI ve eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan bir AI girişimi olan Anthropic'in doğal dil teknolojisini kullanıyor. DuckAssist, Wikipedia ve diğer referans sitelerini aktif olarak indekslemesinin yanı sıra, kullanıcılara hızlı ve doğru yanıtlar vermeyi amaçlar.

Kodsuz ve düşük kodlu hareket ivme kazanmaya devam ederken, AppMaster ve DuckDuckGo gibi platformlar, kullanıcıların gizlilikten ödün vermeden kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmasını ve keyfini çıkarmasını sağlıyor.