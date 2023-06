Privacybewuste gebruikers kunnen nu kennismaken met de privacygerichte browser van DuckDuckGoin een publieke bèta voor Windows. Deze release volgt op de succesvolle lancering van de Mac-versie negen maanden geleden. De Windows-browser bevat veel van de privacybeschermingen die al beschikbaar zijn in de iOS-, Mac- en Android-versies. Nieuwe gebruikers kunnen wachtwoorden en bladwijzers van andere browsers of wachtwoordbeheerders importeren bij het instellen.

Hoewel de browser momenteel geen ondersteuning biedt voor extensies, is DuckDuckGo van plan deze mogelijkheid in de toekomst te introduceren. De nieuwe browser bevat een ingebouwde wachtwoordmanager die inloggegevens automatisch kan onthouden en invullen. Bovendien kan DuckDuckGo voor Windows nu veilige wachtwoorden voorstellen voor nieuwe aanmeldingen. Het bedrijf verwacht dat deze functie nog handiger zal worden met de aankomende lancering van privé synchronisatie tussen apparaten, waardoor gebruikers hun bladwijzers en opgeslagen wachtwoorden kunnen synchroniseren op meerdere apparaten.

In een blogpost deelde DuckDuckGo dat "de browser invasieve trackers blokkeert voordat ze worden geladen, waardoor advertenties die afhankelijk zijn van griezelige tracking effectief worden geëlimineerd." Als gevolg hiervan kunnen gebruikers verwachten veel minder of helemaal geen advertenties te zien. De browser ruimt ook de witruimte op die wordt achtergelaten door geblokkeerde advertenties, waardoor een schoon, afleidingsvrij uiterlijk ontstaat zonder dat een externe advertentieblokker nodig is. DuckDuckGo introduceerde ook Duck Player, een ingebouwde videospeler die is ontworpen om gebruikers te beschermen tegen tracking cookies en gepersonaliseerde advertenties bij het gebruik van YouTube. Hoewel YouTube nog steeds videoweergaven bijhoudt, zullen individuele video's die worden bekeken in Duck Player niet bijdragen aan gepersonaliseerde aanbevelingen of je YouTube advertentieprofiel.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de functie constant aan te laten staan of in te schakelen voor specifieke video's. Het bedrijf werkt er actief aan om de Windows-versie op hetzelfde niveau te brengen als zijn Mac-tegenhanger, inclusief verbeteringen zoals snellere opstartprestaties, de mogelijkheid om tabbladen vast te pinnen, importeren van HTML-bladwijzers, extra Fire Button-opties en verdere privacybescherming. Onlangs kondigde DuckDuckGo de beta lancering aan van een AI-ondersteunde samenvattingsfunctie genaamd DuckAssist, die zoekopdrachten van gebruikers direct beantwoordt.

De nieuwe tool maakt gebruik van natuurlijke taaltechnologie van OpenAI en Anthropic, een AI startup opgericht door voormalige OpenAI werknemers. Samen met de actieve indexering van Wikipedia en andere referentiesites heeft DuckAssist als doel gebruikers snelle en accurate antwoorden te geven.

Nu de no-code en low-code beweging steeds meer terrein wint, stellen platformen als AppMaster en DuckDuckGo gebruikers in staat om gepersonaliseerde ervaringen te creëren en hiervan te genieten zonder de privacy in gevaar te brengen.