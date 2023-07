Em notícias importantes do sector da cibersegurança, a Coalition, empresa inovadora de São Francisco no domínio dos seguros cibernéticos, adquiriu a Jumbo, uma aplicação orientada para a proteção da privacidade em linha. Vários anos de acompanhamento da evolução da Jumbo culminaram nesta aquisição, que marca o fim de um capítulo e o início de outro.

Os pormenores relativos às condições financeiras permaneceram clandestinos. Para a Jumbo, o negócio assinala um encerramento global. A aplicação não receberá mais actualizações, mas os utilizadores actuais podem continuar a exportar os arquivos das redes sociais ou os códigos 2FA. No próximo ano, a aplicação deixará de estar operacional.

Curiosamente, a aquisição não parece ser motivada pelo desejo da Coalition de adicionar uma aplicação centrada no consumidor à sua lista ou de aproveitar a base de utilizadores do Jumbo. As fontes internas sugerem que se tratou de uma transação de "aquisição-contratação", em que a Coalition estava sobretudo interessada em assimilar uma equipa que se dedicou durante vários anos às áreas da privacidade e da segurança.

A Collision fornece ferramentas proactivas de cibersegurança incorporadas nas ofertas de seguros para o ciberespaço. Ao monitorizar de forma vigilante a presença online de uma empresa, a startup pretende identificar potenciais ameaças à cibersegurança de forma proactiva e evitar incidentes significativos. Um método de o fazer é através da análise de nomes de domínio, IPs e portas, alertando os clientes para potenciais cenários de ataque. Por exemplo, se a porta utilizada para o acesso ao ambiente de trabalho remoto for tornada publicamente acessível, será acionado um alerta. Do mesmo modo, as violações de dados de terceiros são examinadas para identificar eventuais ataques de phishing contra os seus empregados.

Por outro lado, a funcionalidade de assinatura do Jumbo era um painel de controlo que permitia aos utilizadores gerir as suas definições de privacidade em várias plataformas online, como o Facebook, o LinkedIn, o Google Maps e o Instagram. A aplicação podia arquivar ou apagar publicações antigas nas redes sociais, apagar o histórico de pesquisa do YouTube e ativar as definições de privacidade do LinkedIn; todas as operações eram executadas sem recorrer a API, mas sim carregando páginas nos bastidores e utilizando Javascript para interagir com os serviços online.

A aplicação também reivindicou uma faceta de segurança. Ao carregar a página de definições das contas online dos utilizadores, a Jumbo podia verificar se a autenticação de dois factores estava activada para as contas Google e Facebook. Isto permitia aos utilizadores ativar a autenticação de dois factores e utilizar a Jumbo como aplicação de autenticação. A aplicação analisava igualmente as bases de dados online para detetar potenciais violações das informações privadas dos utilizadores, como o número de telefone, o endereço de correio eletrónico, a palavra-passe e a morada.

Recentemente, a Jumbo estabeleceu uma parceria com a IdentityForce para oferecer um seguro contra roubo de identidade nos EUA. No entanto, depois de reconhecer a insustentabilidade das suas subscrições pagas a longo prazo, o Jumbo desistiu dessa opção. Embora a empresa tenha considerado fornecer uma versão B2B de seu aplicativo e serviços, essa ideia nunca se concretizou.

Em 2018, o Jumbo garantiu um financiamento de US $ 3.5 milhões na rodada de sementes liderada por Josh Miller da Thrive Capital e Rob Go da Nextview Ventures. Em 2019 e 2020, a empresa obteve um adicional de US $ 8 milhões em financiamento de uma rodada liderada pela Balderton Capital, que já havia investido no empreendimento anterior do CEO da Jumbo, Pierre Valade, Sunrise. No ano passado, a empresa atraiu uma nova rodada de investimentos no valor de US $ 17 milhões liderada pela Index Ventures em uma avaliação pós-dinheiro de US $ 77 milhões.

A Coalition, entretanto, acumulou financiamentos significativos ao longo dos anos. Sua última rodada de financiamento obteve um investimento colossal de US $ 250 milhões na Série F, avaliando a empresa em impressionantes US $ 5 bilhões. A aquisição do Jumbo é um passo notável na consolidação da sua posição no sector da cibersegurança. A abordagem da Coalition em relação às ferramentas proactivas de cibersegurança é semelhante aos princípios das plataformas sem código, como a AppMaster, que promovem o desenvolvimento de soluções proactivas e em tempo real em vez dos métodos tradicionais lentos e reactivos.