Eine wichtige Nachricht aus dem Bereich der Cybersicherheit ist die Übernahme von Jumbo, einer App zum Schutz der Online-Privatsphäre, durch den innovativen Cyberversicherungsanbieter Coalition aus San Francisco. Die mehrjährige Verfolgung der Entwicklungen bei Jumbo gipfelte in dieser Übernahme, die das Ende eines Kapitels und den Beginn eines neuen markiert.

Einzelheiten zu den finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Für Jumbo bedeutet die Übernahme eine generelle Stilllegung. Die App wird keine weiteren Updates erhalten, und bestehende Nutzer können in der Zwischenzeit weiterhin Social-Media-Archive oder 2FA-Codes exportieren. Nächstes Jahr wird die App dann nicht mehr verfügbar sein.

Interessanterweise scheint die Übernahme nicht auf den Wunsch von Coalition zurückzuführen zu sein, eine verbraucherorientierte App in sein Portfolio aufzunehmen oder die Nutzerbasis von Jumbo zu nutzen. Insider vermuten, dass es sich bei diesem Schritt um eine "Acqui-hire"-Transaktion handelt, bei der Coalition in erster Linie daran interessiert war, ein Team zu übernehmen, das sich seit mehreren Jahren mit Datenschutz und Sicherheit beschäftigt.

Collision bietet proaktive Cybersicherheits-Tools, die in Cyberspace-Versicherungsangebote integriert sind. Durch die aufmerksame Überwachung der Online-Präsenz eines Unternehmens zielt das Startup darauf ab, potenzielle Bedrohungen der Cybersicherheit proaktiv zu erkennen und erhebliche Vorfälle abzuwenden. Eine Methode, dies zu tun, ist das Scannen von Domainnamen, IPs und Ports, um Kunden vor potenziellen Angriffsszenarien zu warnen. Wenn beispielsweise der für den Remote-Desktop-Zugang verwendete Port öffentlich zugänglich gemacht wird, wird eine Warnung ausgelöst. In ähnlicher Weise werden Datenschutzverletzungen durch Dritte untersucht, um mögliche Phishing-Angriffe auf Ihre Mitarbeiter zu erkennen.

Die Besonderheit von Jumbo war ein Dashboard, mit dem Nutzer ihre Datenschutzeinstellungen auf verschiedenen Online-Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Google Maps und Instagram verwalten konnten. Die App konnte ältere Beiträge in sozialen Medien archivieren oder löschen, den YouTube-Suchverlauf auslöschen und die LinkedIn-Datenschutzeinstellungen einschalten; alle Vorgänge wurden ausgeführt, ohne sich auf APIs zu stützen, sondern durch das Laden von Seiten im Hintergrund und die Nutzung von Javascript für die Interaktion mit Online-Diensten.

Die App hat auch einen Sicherheitsaspekt. Durch das Laden der Einstellungsseite der Online-Konten der Benutzer konnte Jumbo überprüfen, ob die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Google- und Facebook-Konten aktiviert war. So konnten die Nutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und Jumbo als Authentifizierungs-App verwenden. Die App überprüfte auch Online-Datenbanken auf mögliche Verletzungen Ihrer privaten Daten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Passwort und Adresse.

In jüngster Zeit ist Jumbo eine Partnerschaft mit IdentityForce eingegangen, um in den USA eine Versicherung gegen Identitätsdiebstahl anzubieten. Nachdem Jumbo jedoch erkannt hatte, dass seine kostenpflichtigen Abonnements auf Dauer nicht tragfähig sind, hat es diese Option aufgegeben. Das Unternehmen hatte zwar erwogen, eine B2B-Version seiner App und seiner Dienste anzubieten, doch diese Idee wurde nie verwirklicht.

Im Jahr 2018 sicherte sich Jumbo eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar in der Seed-Runde unter der Leitung von Josh Miller von Thrive Capital und Rob Go von Nextview Ventures. In den Jahren 2019 und 2020 erhielt das Unternehmen weitere 8 Millionen US-Dollar aus einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Balderton Capital, das zuvor in das frühere Unternehmen von Jumbos CEO Pierre Valade, Sunrise, investiert hatte. Letztes Jahr erhielt das Unternehmen eine neue Investitionsrunde in Höhe von 17 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Index Ventures mit einer Bewertung von 77 Millionen US-Dollar.

Coalition hat im Laufe der Jahre beträchtliche Finanzmittel angehäuft. Die jüngste Finanzierungsrunde brachte eine satte 250-Millionen-Dollar-Investition der Serie F ein, die das Unternehmen mit sage und schreibe 5 Milliarden Dollar bewertet. Die Übernahme von Jumbo ist ein bemerkenswerter Schritt zur Festigung der Position des Unternehmens im Cybersicherheitssektor. Der Ansatz der proaktiven Cybersicherheits-Tools von Coalition ähnelt den Prinzipien von No-Code-Plattformen wie AppMaster, die eine proaktive und Echtzeit-Entwicklung von Lösungen im Gegensatz zu den traditionellen langsamen, reaktiven Methoden fördern.