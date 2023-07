W ważnych wiadomościach z sektora cyberbezpieczeństwa, innowator w dziedzinie ubezpieczeń cybernetycznych z San Francisco, Coalition, przejął Jumbo, aplikację ukierunkowaną na ochronę prywatności w Internecie. Kilka lat śledzenia rozwoju Jumbo zakończyło się tym przejęciem, oznaczającym koniec jednego rozdziału i początek kolejnego.

Szczegóły dotyczące warunków finansowych pozostały tajne. Dla Jumbo transakcja sygnalizuje ogólne zamknięcie. Aplikacja nie otrzyma dalszych aktualizacji, a obecni użytkownicy mogą nadal eksportować archiwa mediów społecznościowych lub kody 2FA w międzyczasie. Do przyszłego roku aplikacja nie będzie już działać.

Co ciekawe, przejęcie nie wydaje się być spowodowane chęcią Coalition do dodania aplikacji zorientowanej na konsumenta do swojej listy lub wykorzystania bazy użytkowników Jumbo. Wtajemniczeni sugerują, że ruch ten był transakcją typu "acqui-hire", w której Coalition była przede wszystkim zainteresowana asymilacją zespołu, który poświęcił kilka lat na arenę prywatności i bezpieczeństwa.

Collision zapewnia proaktywne narzędzia cyberbezpieczeństwa włączone do oferty ubezpieczeń cyberprzestrzeni. Poprzez czujne monitorowanie obecności firmy w Internecie, startup ma na celu proaktywną identyfikację potencjalnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa i zapobieganie poważnym incydentom. Jedną z metod jest skanowanie nazw domen, adresów IP i portów, ostrzegając klientów o potencjalnych scenariuszach ataków. Na przykład, jeśli port używany do zdalnego dostępu do pulpitu zostanie udostępniony publicznie, zostanie uruchomiony alert. Podobnie, naruszenia danych stron trzecich są badane w celu zidentyfikowania wszelkich prawdopodobnych ataków phishingowych na pracowników.

Z drugiej strony, charakterystyczną funkcją Jumbo był pulpit nawigacyjny, który pozwalał użytkownikom zarządzać ustawieniami prywatności na różnych platformach internetowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Google Maps i Instagram. Aplikacja mogła archiwizować lub usuwać starsze posty w mediach społecznościowych, usuwać historię wyszukiwania w YouTube i włączać ustawienia prywatności LinkedIn; wszystkie operacje były wykonywane bez polegania na interfejsach API, ale raczej poprzez ładowanie stron za kulisami i wykorzystywanie Javascript do interakcji z usługami online.

Aplikacja zapewniała również aspekt bezpieczeństwa. Ładując stronę ustawień kont internetowych użytkowników, Jumbo mógł sprawdzić, czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało aktywowane dla kont Google i Facebook. Dzięki temu użytkownicy mogli włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i używać Jumbo jako aplikacji uwierzytelniającej. Aplikacja sprawdzała również internetowe bazy danych pod kątem potencjalnych naruszeń prywatnych informacji, takich jak numer telefonu, adres e-mail, hasło i adres.

W ostatnim czasie Jumbo nawiązało współpracę z IdentityForce, aby oferować ubezpieczenie od kradzieży tożsamości w USA. Jednak po uznaniu, że płatne subskrypcje są nieopłacalne w dłuższej perspektywie, Jumbo zrezygnowało z tej opcji. Chociaż firma rozważała udostępnienie wersji B2B swojej aplikacji i usług, pomysł ten nigdy nie został zrealizowany.

W 2018 roku Jumbo pozyskało finansowanie w wysokości 3,5 miliona dolarów w rundzie zalążkowej prowadzonej przez Josha Millera z Thrive Capital i Roba Go z Nextview Ventures. W 2019 i 2020 roku firma pozyskała dodatkowe 8 milionów dolarów finansowania z rundy kierowanej przez Balderton Capital, który wcześniej zainwestował we wcześniejsze przedsięwzięcie dyrektora generalnego Jumbo, Pierre'a Valade'a, Sunrise. W ubiegłym roku firma pozyskała nową rundę inwestycji o wartości 17 milionów dolarów prowadzoną przez Index Ventures przy wycenie 77 milionów dolarów po pieniądzu.

W międzyczasie Coalition zgromadziła znaczne fundusze na przestrzeni lat. Jej najnowsza runda finansowania przyniosła inwestycję serii F o wartości 250 milionów dolarów, wyceniając firmę na oszałamiającą kwotę 5 miliardów dolarów. Przejęcie Jumbo jest znaczącym krokiem w umacnianiu pozycji firmy w sektorze cyberbezpieczeństwa. Podejście Coalition do proaktywnych narzędzi cyberbezpieczeństwa jest podobne do zasad platform bez kodu, takich jak AppMaster, które promują proaktywne i działające w czasie rzeczywistym opracowywanie rozwiązań w porównaniu z tradycyjnymi powolnymi, reaktywnymi metodami.