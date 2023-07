Dans le secteur de la cybersécurité, Coalition, innovateur en matière de cyberassurance à San Francisco, a acquis Jumbo, une application axée sur la protection de la vie privée en ligne. Plusieurs années de suivi des développements de Jumbo ont abouti à cette acquisition, qui marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre.

Les détails concernant les conditions financières sont restés clandestins. Pour Jumbo, l'opération est synonyme de fermeture générale. L'application ne recevra pas de nouvelles mises à jour, mais les utilisateurs existants pourront toujours exporter leurs archives de médias sociaux ou leurs codes 2FA dans l'intervalle. D'ici l'année prochaine, l'application ne sera plus opérationnelle.

Il est intéressant de noter que l'acquisition ne semble pas être motivée par le désir de Coalition d'ajouter une application centrée sur le consommateur à sa liste ou de tirer parti de la base d'utilisateurs de Jumbo. Les initiés suggèrent qu'il s'agit d'une transaction de type "acquisition-embauche", dans laquelle Coalition était principalement intéressée par l'assimilation d'une équipe qui a consacré plusieurs années aux domaines de la protection de la vie privée et de la sécurité.

Collision fournit des outils de cybersécurité proactifs intégrés dans les offres d'assurance du cyberespace. En surveillant de près la présence en ligne d'une entreprise, la startup vise à identifier les menaces potentielles de cybersécurité de manière proactive et à éviter les incidents importants. L'une des méthodes consiste à analyser les noms de domaine, les adresses IP et les ports, afin d'alerter les clients sur les scénarios d'attaque potentiels. Par exemple, si le port utilisé pour l'accès au bureau à distance est rendu accessible au public, une alerte est déclenchée. De même, les violations de données par des tiers sont examinées afin d'identifier toute attaque par hameçonnage susceptible de toucher vos employés.

Par ailleurs, la caractéristique principale de Jumbo était un tableau de bord qui permettait aux utilisateurs de gérer leurs paramètres de confidentialité sur diverses plateformes en ligne, telles que Facebook, LinkedIn, Google Maps et Instagram. L'application pouvait archiver ou supprimer d'anciens messages sur les médias sociaux, effacer l'historique des recherches sur YouTube et activer les paramètres de confidentialité de LinkedIn ; toutes les opérations étaient exécutées sans s'appuyer sur des API, mais plutôt en chargeant des pages dans les coulisses et en exploitant Javascript pour l'interaction avec les services en ligne.

L'application présente également un aspect sécuritaire. En chargeant la page des paramètres des comptes en ligne des utilisateurs, Jumbo pouvait vérifier si l'authentification à deux facteurs était activée pour les comptes Google et Facebook. Cela permettait aux utilisateurs d'activer l'authentification à deux facteurs et d'utiliser Jumbo comme application d'authentification. L'application examinait également les bases de données en ligne pour détecter d'éventuelles violations de vos informations privées, telles que votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre mot de passe et votre adresse.

Récemment, Jumbo a conclu un partenariat avec IdentityForce pour proposer une assurance contre le vol d'identité aux États-Unis. Toutefois, après avoir constaté que les abonnements payants n'étaient pas viables à long terme, Jumbo a abandonné cette option. Bien que l'entreprise ait envisagé de proposer une version B2B de son application et de ses services, cette idée n'a jamais abouti.

En 2018, Jumbo a obtenu un financement de 3,5 millions de dollars dans le cadre d'un tour d'amorçage mené par Josh Miller de Thrive Capital et Rob Go de Nextview Ventures. En 2019 et 2020, l'entreprise a obtenu un financement supplémentaire de 8 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table dirigé par Balderton Capital, qui avait déjà investi dans l'entreprise précédente du PDG de Jumbo, Pierre Valade, Sunrise. L'année dernière, l'entreprise a bénéficié d'un nouveau tour de table de 17 millions de dollars, mené par Index Ventures, pour une valorisation de 77 millions de dollars.

Coalition, quant à elle, a accumulé des fonds importants au fil des ans. Son dernier tour de table a donné lieu à un investissement de série F de 250 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à un montant stupéfiant de 5 milliards de dollars. L'acquisition de Jumbo est une étape importante dans la consolidation de sa position dans le secteur de la cybersécurité. L'approche de Coalition en matière d'outils de cybersécurité proactifs est similaire aux principes des plateformes "no-code" comme AppMaster, qui favorisent le développement de solutions proactives et en temps réel par rapport aux méthodes traditionnelles lentes et réactives.