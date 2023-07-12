Siber güvenlik sektöründen önemli bir haber olarak, San Francisco'nun siber sigorta mucidi Coalition, çevrimiçi gizliliğin korunmasına yönelik bir uygulama olan Jumbo satın aldı. Birkaç yıldır Jumbo geliştirmelerini takip etmek, bir bölümün sonunu ve diğerinin başlangıcını işaret eden bu satın almayla sonuçlandı.

Mali şartlarla ilgili ayrıntılar gizli kaldı. Jumbo için anlaşma, genel bir kapanmanın sinyalini veriyor. Uygulama daha fazla güncelleme almayacak ve mevcut kullanıcılar bu arada sosyal medya arşivlerini veya 2FA kodlarını dışa aktarabilir. Gelecek yıl, uygulama artık işlevsel olmayacak.

İlginç bir şekilde, satın alma, Coalition'ın kadrosuna tüketici merkezli bir uygulama ekleme veya Jumbo kullanıcı tabanından yararlanma arzusu tarafından yönlendirilmiş gibi görünmüyor. İçeriden biri, bu hareketin bir "kiralama" işlemi olduğunu öne sürüyor; burada Koalisyon, birkaç yılını mahremiyet ve güvenlik alanlarına adamış bir ekibi asimile etmekle ilgileniyordu.

Collision, siber uzay sigortası tekliflerine dahil edilmiş proaktif siber güvenlik araçları sağlar. Startup, bir şirketin çevrimiçi varlığını ihtiyatlı bir şekilde izleyerek potansiyel siber güvenlik tehditlerini proaktif olarak belirlemeyi ve önemli olayları önlemeyi hedefliyor. Bunu yapmanın bir yöntemi, etki alanı adlarını, IP'leri ve bağlantı noktalarını tarayarak istemcileri potansiyel saldırı senaryolarına karşı uyarmaktır. Örneğin, uzak masaüstü erişimi için kullanılan bağlantı noktası herkese açık hale getirilirse bir uyarı tetiklenir. Benzer şekilde, çalışanlarınıza yönelik olası kimlik avı saldırılarını belirlemek için üçüncü taraf veri ihlalleri incelenir.

Öte yandan, Jumbo imza özelliği, kullanıcıların Facebook, LinkedIn, Google Haritalar ve Instagram gibi çeşitli çevrimiçi platformlarda gizlilik ayarlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir gösterge panosuydu. Uygulama, sosyal medyadaki eski gönderileri arşivleyebilir veya silebilir, YouTube arama geçmişini yok edebilir ve LinkedIn gizlilik ayarlarını açabilir; tüm işlemler, API'lere dayanmadan, bunun yerine perde arkasından sayfalar yüklenerek ve çevrimiçi hizmetlerle etkileşim için Javascript'ten yararlanılarak gerçekleştirildi.

Uygulama ayrıca bir güvenlik yönü talep etti. Kullanıcı çevrimiçi hesaplarının ayarlar sayfasını yükleyerek Jumbo, Google ve Facebook hesapları için iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edebildi. Bu, kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmesine ve kimlik doğrulama uygulaması olarak Jumbo kullanmasına izin verdi. Uygulama, telefon numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz ve adresiniz gibi özel bilgilerinizin potansiyel ihlalleri için çevrimiçi veritabanlarını eşit şekilde inceledi.

Son gelişmelerde Jumbo, ABD'de kimlik hırsızlığı sigortası sunmak için IdentityForce ile bir ortaklık kurdu. Ancak Jumbo, ücretli aboneliklerinin uzun vadede sürdürülemez olduğunu fark ettikten sonra bu seçeneği rafa kaldırdı. Şirket, uygulama ve hizmetlerinin B2B sürümünü sağlamayı düşünmüş olsa da, bu fikir hiçbir zaman meyvesini vermedi.

2018'de Jumbo, Thrive Capital'den Josh Miller ve Nextview Ventures'tan Rob Go liderliğindeki başlangıç ​​turunda 3,5 milyon dolarlık finansman sağladı. 2019 ve 2020'de şirket, daha önce Jumbo CEO'su Pierre Valade'nin önceki girişimi Sunrise'a yatırım yapmış olan Balderton Capital liderliğindeki bir turdan 8 milyon dolar daha fon sağladı. Geçen yıl şirket, 77 milyon $'lık post-para değerlemesi ile Index Ventures liderliğindeki 17 milyon $ değerinde yeni bir yatırım turu çekti.

Bu arada koalisyon, yıllar boyunca önemli miktarda fon topladı. En son finansman turu, şirkete şaşırtıcı bir şekilde 5 milyar dolar değerinde 250 milyon dolarlık F Serisi yatırım getirdi. Jumbo satın alınması, siber güvenlik sektöründeki konumunu sağlamlaştırmada dikkate değer bir adımdır. Coalition'ın proaktif siber güvenlik araçları yaklaşımı, geleneksel yavaş, reaktif yöntemlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı çözüm geliştirmeyi destekleyen AppMaster gibi kodsuz platformların ilkelerine benzer.