Важной новостью в сфере кибербезопасности стало приобретение компанией Coalition из Сан-Франциско компании Jumbo, специализирующейся на киберстраховании, приложения, предназначенного для защиты конфиденциальности в Интернете. Несколько лет наблюдения за развитием Jumbo завершились приобретением, ознаменовавшим конец одной главы и начало другой.

Детали, касающиеся финансовых условий, остались в тайне. Для Jumbo сделка означает полное прекращение деятельности. Приложение не будет обновляться, но существующие пользователи могут пока экспортировать архивы социальных сетей или коды 2FA. К следующему году приложение перестанет функционировать.

Интересно, что приобретение не связано с желанием Coalition добавить в свой реестр приложение, ориентированное на потребителя, или использовать пользовательскую базу Jumbo. Инсайдеры предполагают, что это была сделка "приобретения-найма", в рамках которой Coalition была заинтересована в поглощении команды, посвятившей несколько лет работе в области конфиденциальности и безопасности.

Collision предлагает инструменты проактивной кибербезопасности, включенные в предложения по страхованию киберпространства. Бдительно отслеживая присутствие компании в Интернете, стартап стремится заблаговременно выявлять потенциальные угрозы кибербезопасности и предотвращать значительные инциденты. Одним из методов такого мониторинга является сканирование доменных имен, IP-адресов и портов, что позволяет предупреждать клиентов о возможных сценариях атак. Например, если порт, используемый для доступа к удаленному рабочему столу, становится общедоступным, срабатывает предупреждение. Аналогичным образом изучаются утечки данных от третьих лиц, чтобы выявить возможные фишинговые атаки на сотрудников.

С другой стороны, фирменной особенностью Jumbo была панель управления, которая позволяла пользователям управлять настройками конфиденциальности на различных онлайн-платформах, таких как Facebook, LinkedIn, Google Maps и Instagram. Приложение позволяло архивировать или удалять старые сообщения в социальных сетях, стирать историю поиска на YouTube, включать настройки конфиденциальности в LinkedIn; все эти операции выполнялись без использования API, а путем загрузки страниц за кулисами и использования Javascript для взаимодействия с онлайн-сервисами.

Приложение также заявило о себе с точки зрения безопасности. Загружая страницу настроек пользовательских учетных записей, Jumbo могло проверить, активирована ли двухфакторная аутентификация для учетных записей Google и Facebook. Это позволяло включить двухфакторную аутентификацию и использовать Jumbo в качестве приложения-аутентификатора. Кроме того, приложение проверяло онлайновые базы данных на предмет возможной утечки конфиденциальной информации, такой как номер телефона, адрес электронной почты, пароль и адрес проживания.

В последнее время компания Jumbo заключила партнерство с IdentityForce, чтобы предложить страхование от кражи личных данных в США. Однако, осознав нецелесообразность платных подписок в долгосрочной перспективе, Jumbo отказалась от этого варианта. Компания рассматривала возможность создания B2B-версии своего приложения и сервисов, но эта идея так и не была реализована.

В 2018 году Jumbo получила финансирование в размере 3,5 млн долл. в рамках посевного раунда под руководством Джоша Миллера из Thrive Capital и Роба Го из Nextview Ventures. В 2019 и 2020 годах компания привлекла еще 8 млн долл. в рамках раунда под руководством Balderton Capital, который ранее инвестировал в предыдущее предприятие генерального директора Jumbo Пьера Валада, Sunrise. В прошлом году компания привлекла новый раунд инвестиций на сумму 17 млн. долл. под руководством Index Ventures при оценке в 77 млн. долл. после выхода на рынок.

Компания Coalition, в свою очередь, за прошедшие годы накопила значительный объем финансирования. Последний раунд финансирования принес ей 250 млн. долл. инвестиций серии F, что оценивает компанию в 5 млрд. долл. Приобретение Jumbo является заметным шагом в укреплении позиций компании в секторе кибербезопасности. Подход Coalition к созданию проактивных средств кибербезопасности схож с принципами таких платформ, как AppMaster, которые способствуют разработке проактивных решений в режиме реального времени в противовес традиционным медленным и реактивным методам.