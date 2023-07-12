来自网络安全领域的一则重大新闻是，旧金山的网络保险创新企业Coalition收购了Jumbo公司，这是一家致力于网络隐私保护的应用程序。多年来对Jumbo发展的跟踪最终促成了此次收购，标志着一个篇章的结束和另一个篇章的开始。

有关财务条款的细节仍然保密。对于Jumbo来说，这笔交易意味着全面关闭。在此期间，现有用户仍可导出社交媒体档案或2FA代码。到明年，该应用将不再运行。

有趣的是，此次收购似乎并不是因为Coalition希望增加一款以消费者为中心的应用或利用Jumbo的用户群。业内人士认为，此举是一次 "收购-雇佣 "交易，Coalition的主要目的是吸收一个多年来致力于隐私和安全领域的团队。

Collision提供主动网络安全工具，并将其纳入网络空间保险产品。通过警惕地监控公司的在线存在，该公司旨在主动识别潜在的网络安全威胁，避免重大事故的发生。其中一种方法是通过扫描域名、IP和端口，提醒客户潜在的攻击情况。例如，如果用于远程桌面访问的端口被公开访问，就会触发警报。同样，第三方数据泄露也会被检查，以识别任何可能针对员工的网络钓鱼攻击。

另一方面，Jumbo的标志性功能是一个仪表盘，允许用户在Facebook、LinkedIn、谷歌地图和Instagram等各种在线平台上管理自己的隐私设置。该应用可以归档或删除社交媒体上的旧帖子，抹去YouTube的搜索历史，打开LinkedIn的隐私设置；所有操作都不依赖API，而是在幕后加载页面，利用Javascript与在线服务交互。

该应用程序还声称具有安全功能。通过加载用户在线账户的设置页面，Jumbo可以检查谷歌和Facebook账户是否激活了双因素验证。这样，用户就可以启用双因素身份验证，并将Jumbo作为身份验证应用程序使用。该应用程序还可以审查在线数据库中可能泄露用户私人信息的内容，如电话号码、电子邮件地址、密码和住址等。

在最近的发展中，Jumbo与IdentityForce建立了合作伙伴关系，在美国提供身份盗用保险。然而，在认识到付费订阅无法长期持续后，Jumbo放弃了这一选择。虽然该公司曾考虑提供B2B版本的应用程序和服务，但这一想法从未实现。

早在2018年，Jumbo就获得了由Thrive Capital的Josh Miller和Nextview Ventures的Rob Go领投的350万美元种子轮融资。2019年和2020年，该公司又从Balderton Capital领投的一轮融资中获得了800万美元的资金，Balderton Capital此前曾投资过Jumbo首席执行官皮埃尔-瓦拉德（Pierre Valade）早期的创业公司Sunrise。去年，该公司吸引了由Index Ventures领投的价值1700万美元的新一轮投资，投后估值为7700万美元。

与此同时，Coalition多年来也积累了大量资金。其最新一轮融资获得了高达2.5亿美元的F轮投资，公司估值达到惊人的50亿美元。收购Jumbo是巩固其在网络安全领域地位的重要一步。Coalition的主动网络安全工具方法与AppMaster等无代码平台的原理类似，都是促进主动、实时的解决方案开发，而不是传统的缓慢、被动的方法。