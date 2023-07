Trong một tin tức quan trọng từ lĩnh vực an ninh mạng, Coalition, nhà đổi mới bảo hiểm mạng của San Francisco, đã mua lại Jumbo, một ứng dụng hướng đến bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến. Vài năm theo dõi sự phát triển Jumbo đã dẫn đến việc mua lại này, đánh dấu sự kết thúc của một chương và bắt đầu một chương khác.

Chi tiết liên quan đến các điều khoản tài chính vẫn còn bí mật. Đối với Jumbo, thỏa thuận báo hiệu một sự đóng cửa tổng thể. Ứng dụng sẽ không nhận được các bản cập nhật tiếp theo và người dùng hiện tại vẫn có thể xuất các kho lưu trữ trên mạng xã hội hoặc mã 2FA trong thời gian tạm thời. Đến năm sau, ứng dụng sẽ không còn hoạt động.

Thật thú vị, việc mua lại dường như không được thúc đẩy bởi mong muốn của Liên minh để thêm một ứng dụng lấy người tiêu dùng làm trung tâm vào danh sách của mình hoặc tận dụng cơ sở người dùng của Jumbo. Những người trong cuộc cho rằng động thái này là một giao dịch 'mua lại', trong đó Liên minh chủ yếu quan tâm đến việc đồng hóa một nhóm đã cống hiến nhiều năm cho các lĩnh vực bảo mật và quyền riêng tư.

Collision cung cấp các công cụ an ninh mạng chủ động được tích hợp vào các dịch vụ bảo hiểm không gian mạng. Bằng cách giám sát chặt chẽ sự hiện diện trực tuyến của công ty, công ty khởi nghiệp nhằm mục đích xác định các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn một cách chủ động và ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng. Một phương pháp để làm như vậy là thông qua quét tên miền, IP và cổng, cảnh báo cho khách hàng về các tình huống tấn công tiềm ẩn. Chẳng hạn, nếu cổng được sử dụng để truy cập máy tính từ xa được truy cập công khai, một cảnh báo sẽ được kích hoạt. Tương tự, các vi phạm dữ liệu của bên thứ ba được kiểm tra để xác định bất kỳ cuộc tấn công lừa đảo nào có khả năng xảy ra đối với nhân viên của bạn.

Mặt khác, tính năng đặc trưng của Jumbo là một bảng điều khiển cho phép người dùng quản lý cài đặt quyền riêng tư của họ trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau, như Facebook, LinkedIn, Google Maps và Instagram. Ứng dụng có thể lưu trữ hoặc xóa các bài đăng cũ hơn trên mạng xã hội, xóa lịch sử tìm kiếm trên YouTube và bật cài đặt quyền riêng tư của LinkedIn; tất cả các hoạt động đã được thực hiện mà không cần dựa vào API mà thay vào đó bằng cách tải các trang đằng sau hậu trường và tận dụng Javascript để tương tác với các dịch vụ trực tuyến.

Ứng dụng này cũng yêu cầu một khía cạnh bảo mật. Bằng cách tải trang cài đặt của tài khoản trực tuyến của người dùng, Jumbo có thể kiểm tra xem xác thực hai yếu tố đã được kích hoạt cho tài khoản Google và Facebook hay chưa. Điều này cho phép người dùng kích hoạt xác thực hai yếu tố và sử dụng Jumbo làm ứng dụng xác thực. Ứng dụng đã xem xét đồng đều các cơ sở dữ liệu trực tuyến để phát hiện những vi phạm tiềm ẩn đối với thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu và địa chỉ của bạn.

Trong những phát triển gần đây, Jumbo đã thành lập quan hệ đối tác với IdentityForce để cung cấp bảo hiểm trộm cắp danh tính ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi nhận ra tính không bền vững của các gói đăng ký trả phí trong thời gian dài, Jumbo đã loại bỏ tùy chọn đó. Mặc dù công ty đã cân nhắc việc cung cấp phiên bản B2B cho ứng dụng và dịch vụ của mình, nhưng ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực.

Trở lại năm 2018, Jumbo đã nhận được khoản tài trợ trị giá 3,5 triệu đô la trong vòng hạt giống do Josh Miller của Thrive Capital và Rob Go của Nextview Ventures dẫn đầu. Trong năm 2019 và 2020, công ty đã thu hút thêm 8 triệu đô la tài trợ từ vòng gọi vốn do Balderton Capital đứng đầu, công ty trước đó đã đầu tư vào liên doanh trước đó của Giám đốc điều hành Jumbo, Pierre Valade, Sunrise. Năm ngoái, công ty đã thu hút một vòng đầu tư mới trị giá 17 triệu đô la do Index Ventures dẫn đầu với mức định giá sau khi gọi vốn là 77 triệu đô la.

Liên minh, trong khi đó, đã tích lũy được nguồn tài trợ đáng kể trong suốt những năm qua. Vòng tài trợ mới nhất của nó đã thu được khoản đầu tư Series F khổng lồ trị giá 250 triệu đô la, định giá công ty ở mức đáng kinh ngạc là 5 tỷ đô la. Việc mua lại Jumbo là một bước đáng chú ý trong việc củng cố vị thế của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Cách tiếp cận các công cụ an ninh mạng chủ động của Liên minh tương tự như nguyên tắc của các nền tảng không cần mã như AppMaster nhằm thúc đẩy phát triển giải pháp chủ động và theo thời gian thực so với các phương pháp phản ứng chậm truyền thống.