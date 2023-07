Una notizia importante nel settore della cybersecurity: Coalition, l'azienda di San Francisco che si occupa di assicurazioni informatiche, ha acquisito Jumbo, un'app orientata alla protezione della privacy online. Diversi anni passati a seguire gli sviluppi di Jumbo sono culminati in questa acquisizione, che segna la fine di un capitolo e l'inizio di un altro.

I dettagli sulle condizioni finanziarie sono rimasti clandestini. Per Jumbo, l'accordo segna una chiusura generale. L'applicazione non riceverà ulteriori aggiornamenti e gli utenti esistenti potranno comunque esportare gli archivi dei social media o i codici 2FA nel frattempo. Entro il prossimo anno, l'app non sarà più operativa.

È interessante notare che l'acquisizione non sembra essere motivata dal desiderio di Coalition di aggiungere un'app incentrata sui consumatori al suo elenco o di sfruttare la base di utenti di Jumbo. Gli addetti ai lavori suggeriscono che si tratta di una transazione di "acquisizione", in cui Coalition era principalmente interessata ad assimilare un team che ha dedicato diversi anni alla privacy e alla sicurezza.

Collision fornisce strumenti proattivi di cybersecurity incorporati nelle offerte di assicurazione per il cyberspazio. Monitorando attentamente la presenza online di un'azienda, la startup mira a identificare in modo proattivo le potenziali minacce alla cybersicurezza e a evitare incidenti significativi. Un metodo per farlo è la scansione dei nomi di dominio, degli IP e delle porte, per avvisare i clienti di potenziali scenari di attacco. Ad esempio, se la porta utilizzata per l'accesso al desktop remoto viene resa pubblicamente accessibile, scatta un allarme. Allo stesso modo, le violazioni dei dati di terze parti vengono esaminate per identificare qualsiasi probabile attacco di phishing ai vostri dipendenti.

D'altro canto, la caratteristica principale di Jumbo era una dashboard che consentiva agli utenti di gestire le impostazioni della privacy su varie piattaforme online, come Facebook, LinkedIn, Google Maps e Instagram. L'app era in grado di archiviare o cancellare vecchi post sui social media, cancellare la cronologia delle ricerche su YouTube e attivare le impostazioni sulla privacy di LinkedIn; tutte le operazioni venivano eseguite senza affidarsi alle API, ma caricando pagine dietro le quinte e sfruttando Javascript per l'interazione con i servizi online.

L'applicazione ha anche rivendicato un aspetto di sicurezza. Caricando la pagina delle impostazioni degli account online degli utenti, Jumbo poteva verificare se l'autenticazione a due fattori era attivata per gli account di Google e Facebook. In questo modo gli utenti potevano attivare l'autenticazione a due fattori e utilizzare Jumbo come app di autenticazione. L'app esaminava anche i database online per individuare potenziali violazioni delle informazioni private dell'utente, come il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, la password e l'indirizzo.

Di recente, Jumbo ha stretto una partnership con IdentityForce per offrire un'assicurazione contro il furto d'identità negli Stati Uniti. Tuttavia, dopo aver riconosciuto l'insostenibilità degli abbonamenti a pagamento nel lungo periodo, Jumbo ha abbandonato questa opzione. Sebbene l'azienda avesse preso in considerazione la possibilità di fornire una versione B2B della sua app e dei suoi servizi, questa idea non si è mai concretizzata.

Nel 2018, Jumbo si è assicurata un finanziamento di 3,5 milioni di dollari nel seed round guidato da Josh Miller di Thrive Capital e Rob Go di Nextview Ventures. Nel 2019 e nel 2020, l'azienda ha ottenuto altri 8 milioni di dollari di finanziamenti da un round guidato da Balderton Capital, che aveva precedentemente investito nella precedente impresa di Pierre Valade, CEO di Jumbo, Sunrise. L'anno scorso, l'azienda ha ottenuto un nuovo round di investimenti del valore di 17 milioni di dollari guidato da Index Ventures, con una valutazione post-money di 77 milioni di dollari.

Coalition, nel frattempo, ha accumulato finanziamenti significativi nel corso degli anni. Il suo ultimo round di finanziamento ha fruttato un enorme investimento di 250 milioni di dollari della serie F, valutando l'azienda a ben 5 miliardi di dollari. L'acquisizione di Jumbo è un passo importante per consolidare la sua posizione nel settore della sicurezza informatica.