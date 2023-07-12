في أخبار مهمة من قطاع الأمن السيبراني ، استحوذت شركة Coalition ، مبتكر التأمين الإلكتروني في سان فرانسيسكو ، على Jumbo ، وهو تطبيق موجه نحو حماية الخصوصية عبر الإنترنت. توجت عدة سنوات من تتبع تطورات Jumbo في هذا الاستحواذ ، إيذانا بنهاية فصل وبداية فصل آخر.

ظلت التفاصيل المتعلقة بالشروط المالية سرية. بالنسبة لـ Jumbo ، تشير الصفقة إلى إغلاق شامل. لن يتلقى التطبيق مزيدًا من التحديثات ، ولا يزال بإمكان المستخدمين الحاليين تصدير أرشيفات الوسائط الاجتماعية أو رموز 2FA في غضون ذلك. بحلول العام المقبل ، سيتوقف التطبيق عن العمل.

ومن المثير للاهتمام ، أن عملية الاستحواذ لا يبدو أنها مدفوعة برغبة التحالف في إضافة تطبيق يركز على المستهلك إلى قائمتها أو الاستفادة من قاعدة مستخدمي Jumbo. يقترح المطلعون أن هذه الخطوة كانت صفقة "اكتساب" ، حيث كان الائتلاف مهتمًا بشكل أساسي باستيعاب فريق كرس عدة سنوات لساحات الخصوصية والأمن.

يوفر Collision أدوات أمان إلكترونية استباقية مدمجة في عروض التأمين عبر الإنترنت. من خلال المراقبة اليقظة لوجود الشركة عبر الإنترنت ، تهدف الشركة الناشئة إلى تحديد تهديدات الأمن السيبراني المحتملة بشكل استباقي وتجنب الحوادث الكبيرة. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في فحص أسماء المجالات وعناوين IP والمنافذ وتنبيه العملاء لسيناريوهات الهجوم المحتملة. على سبيل المثال ، إذا كان المنفذ المستخدم للوصول إلى سطح المكتب البعيد متاحًا للجمهور ، فسيتم تشغيل تنبيه. وبالمثل ، يتم فحص خروقات بيانات الجهات الخارجية لتحديد أي هجمات تصيد محتملة على موظفيك.

على الجانب الآخر ، كانت ميزة توقيع Jumbo عبارة عن لوحة تحكم تسمح للمستخدمين بإدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم عبر العديد من المنصات عبر الإنترنت ، مثل Facebook و LinkedIn و Google Maps و Instagram. يمكن للتطبيق أرشفة أو حذف المنشورات القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وطمس سجل بحث YouTube ، وتشغيل إعدادات الخصوصية على LinkedIn ؛ تم تنفيذ جميع العمليات دون الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات ولكن بدلاً من ذلك عن طريق تحميل الصفحات خلف الكواليس والاستفادة من جافا سكريبت للتفاعل مع الخدمات عبر الإنترنت.

ادعى التطبيق أيضًا جانبًا أمنيًا. عن طريق تحميل صفحة الإعدادات لحسابات المستخدمين عبر الإنترنت ، يمكن لـ Jumbo التحقق مما إذا تم تنشيط المصادقة الثنائية لحسابات Google و Facebook. سمح ذلك للمستخدمين بتمكين المصادقة ذات العاملين واستخدام Jumbo كتطبيق المصادقة. راجع التطبيق أيضًا قواعد البيانات عبر الإنترنت بحثًا عن الانتهاكات المحتملة لمعلوماتك الخاصة مثل رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور وعنوانك.

في التطورات الأخيرة ، شكلت Jumbo شراكة مع IdentityForce لتقديم تأمين ضد سرقة الهوية في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، بعد إدراك عدم استدامة اشتراكاته المدفوعة على المدى الطويل ، ألغت Jumbo هذا الخيار. بينما كانت الشركة قد فكرت في تقديم إصدار B2B من تطبيقاتها وخدماتها ، إلا أن هذه الفكرة لم تؤت ثمارها أبدًا.

في عام 2018 ، حصل Jumbo على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار في الجولة الأولية بقيادة جوش ميلر من Thrive Capital و Rob Go من شركة Nextview Ventures. في عامي 2019 و 2020 ، سحبت الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 8 ملايين دولار لتمويل جولة برئاسة Balderton Capital التي كانت قد استثمرت سابقًا في مشروع Sunrise السابق للرئيس التنفيذي لشركة Jumbo Pierre Valade. في العام الماضي ، اجتذبت الشركة جولة جديدة من الاستثمارات بقيمة 17 مليون دولار بقيادة إندكس فنتشرز عند تقييم ما بعد المال بقيمة 77 مليون دولار.

في غضون ذلك ، جمع التحالف تمويلًا كبيرًا على مر السنين. جلبت جولة التمويل الأخيرة لها استثمارًا ضخمًا بقيمة 250 مليون دولار من السلسلة F ، مما قيم الشركة بمبلغ مذهل يبلغ 5 مليارات دولار. يعد الاستحواذ على Jumbo خطوة ملحوظة في ترسيخ مكانتها في قطاع الأمن السيبراني. يتشابه نهج التحالف في أدوات الأمن السيبراني الاستباقي مع مبادئ المنصات الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster التي تعزز تطوير الحلول الاستباقية في الوقت الفعلي مقابل الأساليب التقليدية البطيئة التفاعلية.