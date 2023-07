In belangrijk nieuws uit de cyberbeveiligingssector heeft Coalition, de innovator op het gebied van cyberverzekeringen in San Francisco, Jumbo overgenomen, een app gericht op online privacybescherming. Jarenlang hebben we de ontwikkelingen bij Jumbo gevolgd en deze overname markeert het einde van een hoofdstuk en het begin van een ander.

Details over de financiële voorwaarden bleven geheim. Voor Jumbo betekent de deal een algehele stopzetting. De app wordt niet meer geüpdatet en bestaande gebruikers kunnen in de tussentijd nog wel social media-archieven of 2FA-codes exporteren. Volgend jaar zal de app niet meer operationeel zijn.

Interessant is dat de overname niet lijkt te zijn ingegeven door de wens van Coalition om een consumentgerichte app toe te voegen aan de lijst of om gebruik te maken van de gebruikersbasis van Jumbo. Insiders suggereren dat deze stap een 'overname' transactie was, waarbij Coalition vooral geïnteresseerd was in het assimileren van een team dat zich al jaren bezighoudt met privacy en beveiliging.

Collision biedt proactieve cyberbeveiligingstools die zijn opgenomen in het aanbod van cyberverzekering. Door de online aanwezigheid van een bedrijf nauwlettend in de gaten te houden, wil de startup potentiële cyberbeveiligingsbedreigingen proactief identificeren en significante incidenten voorkomen. Eén methode om dit te doen is door domeinnamen, IP's en poorten te scannen en klanten te waarschuwen voor potentiële aanvalsscenario's. Als bijvoorbeeld de poort die wordt gebruikt voor externe desktoptoegang openbaar toegankelijk wordt gemaakt, wordt er een waarschuwing geactiveerd. Op dezelfde manier worden inbreuken op gegevens van derden onderzocht om waarschijnlijke phishing-aanvallen op uw medewerkers te identificeren.

Aan de andere kant was de kenmerkende functie van Jumbo een dashboard waarmee gebruikers hun privacy-instellingen konden beheren op verschillende online platforms, zoals Facebook, LinkedIn, Google Maps en Instagram. De app kon oudere berichten op sociale media archiveren of verwijderen, de zoekgeschiedenis van YouTube wissen en de privacy-instellingen van LinkedIn inschakelen; alle handelingen werden uitgevoerd zonder gebruik te maken van API's, maar eerder door pagina's achter de schermen te laden en Javascript te gebruiken voor interactie met online services.

De app claimde ook een beveiligingsfacet. Door de instellingenpagina van online accounts van gebruikers te laden, kon Jumbo controleren of tweefactorauthenticatie was geactiveerd voor Google- en Facebook-accounts. Hierdoor konden gebruikers twee-factor authenticatie inschakelen en Jumbo gebruiken als authenticatie app. De app controleerde ook online databases op mogelijke inbreuken op je privégegevens zoals je telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord en adres.

In recente ontwikkelingen is Jumbo een samenwerking aangegaan met IdentityForce om identiteitsdiefstalverzekeringen aan te bieden in de VS. Nadat Jumbo echter inzag dat de betaalde abonnementen op de lange termijn niet houdbaar waren, heeft het bedrijf deze optie geschrapt. Hoewel het bedrijf had overwogen om een B2B-versie van zijn app en diensten aan te bieden, is dit idee nooit uitgevoerd.

In 2018 verzekerde Jumbo zich van $3,5 miljoen in de zaaikapitaalronde onder leiding van Josh Miller van Thrive Capital en Rob Go van Nextview Ventures. In 2019 en 2020 trok het bedrijf nog eens $8 miljoen aan financiering uit een ronde onder leiding van Balderton Capital, dat eerder had geïnvesteerd in de eerdere onderneming van Jumbo's CEO Pierre Valade, Sunrise. Vorig jaar trok het bedrijf een nieuwe investeringsronde aan ter waarde van $17 miljoen onder leiding van Index Ventures bij een waardering van $77 miljoen na de investering.

Coalition heeft door de jaren heen aanzienlijke financiering vergaard. De laatste financieringsronde leverde maar liefst $ 250 miljoen aan Series F-investeringen op, waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op maar liefst $ 5 miljard. De overname van Jumbo is een belangrijke stap in het consolideren van de positie in de cyberbeveiligingssector. Coalition's benadering van proactieve cyberbeveiligingstools is vergelijkbaar met de principes van no-code platforms zoals AppMaster, die proactieve en realtime ontwikkeling van oplossingen stimuleren in plaats van de traditionele langzame, reactieve methoden.