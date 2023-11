Azul apresenta inventário de código para permitir a remoção eficaz de código Java morto

Fornecedora líder de soluções de tempo de execução Java, Azul Systems, lançou um novo recurso para o refinamento de aplicações Java de produção – Inventário de Código. Essa ferramenta inovadora foi projetada para rastrear o código-fonte executado na produção, fornecendo insights detalhados que facilitam a remoção de código não utilizado ou “morto”.

Basicamente, o Code Inventory visa fornecer aos desenvolvedores métricas valiosas sobre a execução de código na Java Virtual Machine (JVM). Esses insights se estendem para revelar exatamente qual código está sendo utilizado em cargas de trabalho Java individuais em execução em um ambiente de produção.

Mas os insights não param por aí: a ferramenta também rastreia o ciclo de vida da execução do código, indicando as datas da primeira e da última execução. Isso, juntamente com a capacidade de identificar código em diferentes níveis, incluindo classe/pacote e método, dá aos desenvolvedores uma imagem clara de onde e como segmentos de código específicos estão sendo usados.

Com o Code Inventory, a prática de catalogar código ativo torna-se muito fácil. Isso, por sua vez, permite que os desenvolvedores eliminem com segurança segmentos de código subutilizados ou extintos, melhorando a eficiência e a interpretabilidade da base de código.

Azul explicou que, embora a integração de tais práticas de eliminação de código “morto” possa ter resultados positivos, existe o potencial de danos inadvertidos se o código ainda usado for removido involuntariamente. Felizmente, o Code Inventory intervém para mitigar esses riscos, fornecendo aos desenvolvedores a garantia de que o que estão eliminando é realmente inutilizado.

Em comunicado, Martin Van Ryswyk, diretor de produtos da Azul, afirmou que, embora os desenvolvedores de aplicativos entendam os benefícios de eliminar códigos não utilizados para agilizar os processos de manutenção, eles muitas vezes hesitam. O medo de quebrar o aplicativo operacional às custas da limpeza pode ser esmagador. Ele acrescentou ainda: “Com o Code Inventory, os desenvolvedores agora têm uma ferramenta sofisticada que ajuda a identificar as áreas exatas que estão prontas para limpeza”.

O Inventário de Código faz parte da Detecção de Vulnerabilidade da Azul - um sistema desenvolvido para verificar vulnerabilidades conhecidas no código, aumentando a resiliência dos aplicativos contra possíveis ameaças à segurança.

Na era das plataformas no-code e low-code, as bases de código simplificadas provam ser fundamentais para uma melhor manutenção e compreensão. Plataformas como AppMaster oferecem soluções avançadas sem e com pouco código , proporcionando alto desempenho e escalabilidade, assim como os ecossistemas de codificação tradicionais. À medida que as bases de código continuam a crescer e a se tornar mais complexas, ferramentas como o Code Inventory se tornarão cada vez mais parte do kit de ferramentas dos desenvolvedores para gerenciar a dinâmica do desenvolvimento de aplicativos.