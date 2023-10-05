Azul представляет инвентаризацию кода для эффективного удаления мертвого кода Java

Ведущий поставщик решений для выполнения Java, компания Azul Systems, запустила новую возможность для усовершенствования производственных Java-приложений — Code Inventory. Этот новаторский инструмент предназначен для отслеживания исходного кода, который работает в рабочей среде, предоставляя подробную информацию, которая облегчает удаление неиспользуемого или «мертвого» кода.

По своей сути Code Inventory предоставляет разработчикам бесценные показатели выполнения кода на виртуальной машине Java (JVM). Эти знания позволяют выявить, какой именно код используется в отдельных рабочих нагрузках Java, выполняемых в производственных условиях.

Но на этом идеи не заканчиваются: инструмент также отслеживает жизненный цикл выполнения кода, указывая даты первого и последнего запуска. Это, в сочетании с возможностью идентифицировать код на разных уровнях, включая класс/пакет и метод, дает разработчикам четкое представление о том, где и как используются конкретные сегменты кода.

Благодаря Code Inventory каталогизация активного кода становится проще простого. Это, в свою очередь, позволяет разработчикам уверенно устранять недостаточно используемые или несуществующие сегменты кода, повышая как эффективность, так и интерпретируемость кодовой базы.

Азул объяснил, что, хотя интеграция таких методов удаления «мертвого» кода может иметь положительные результаты, существует вероятность непреднамеренного ущерба, если все еще используемый код будет удален непреднамеренно. К счастью, Code Inventory помогает снизить такие риски, давая разработчикам уверенность в том, что то, что они устраняют, действительно не используется.

В своем заявлении Мартин Ван Рисвик, директор по продуктам Azul, заявил, что, хотя разработчики приложений понимают преимущества удаления неиспользуемого кода для оптимизации процессов обслуживания, они часто колеблются. Страх нарушить работоспособность приложения ценой очистки может быть непреодолимым. Далее он добавил: «Благодаря Code Inventory у разработчиков теперь есть сложный инструмент, который помогает точно определить области, требующие очистки».

Инвентаризация кода является частью системы обнаружения уязвимостей Azul — системы, предназначенной для сканирования известных уязвимостей в коде, повышающей устойчивость приложений к потенциальным угрозам безопасности.

В эпоху платформ no-code и low-code оптимизированные кодовые базы оказываются полезными для лучшего обслуживания и понимания. Такие платформы, как AppMaster предлагают передовые решения без кода и с низким кодированием , обеспечивая высокую производительность и масштабируемость, как и традиционные экосистемы кодирования. Поскольку кодовые базы продолжают расти и усложняться, такие инструменты, как Code Inventory, все чаще становятся частью набора инструментов разработчиков для управления динамикой разработки приложений.