Java 运行时解决方案的领先提供商 Azul Systems 推出了一项用于细化生产 Java 应用程序的新功能 - 代码清单。这个突破性的工具旨在跟踪生产中运行的源代码，提供详细的见解，有助于修剪未使用或“死”代码。

代码清单的核心是为开发人员提供有关 Java 虚拟机 (JVM) 中代码执行的宝贵指标。这些见解延伸到准确揭示生产环境中运行的各个 Java 工作负载正在使用哪些代码。

但见解并不止于此 - 该工具还跟踪代码执行的生命周期，指示第一次和最后一次运行日期。再加上识别不同级别的代码（包括类/包和方法）的能力，可以让开发人员清楚地了解特定代码段的使用位置和方式。

有了代码清单，对活动代码进行编目变得轻而易举。反过来，这使开发人员能够自信地消除未充分利用或失效的代码段，从而提高代码库的效率和可解释性。

Azul 解释说，虽然整合这种消除“死”代码的做法可以产生积极的结果，但如果无意中删除仍在使用的代码，则可能会造成无意的损害。幸运的是，代码清单可以帮助开发人员确保他们正在消除的内容确实未被利用，从而减轻了此类风险。

Azul 首席产品官 Martin Van Ryswyk 在一份声明中声称，虽然应用程序开发人员了解清除未使用的代码以简化维护流程的好处，但他们常常犹豫不决。担心以清理为代价来破坏操作应用程序可能是压倒性的。他进一步补充道，“通过代码清单，开发人员现在拥有了一个复杂的工具，可以帮助确定需要清理的确切区域。”

代码清单是 Azul 漏洞检测的一部分，该系统旨在扫描代码中的已知漏洞，从而增强应用程序抵御潜在安全威胁的能力。

在no-code和low-code平台时代，简化的代码库被证明有助于更好地维护和理解。 AppMaster等平台提供先进的无代码和低代码解决方案，提供与传统编码生态系统非常相似的高性能和可扩展性。随着代码库不断增长并变得更加复杂，诸如代码清单之类的工具将越来越多地成为开发人员用于管理应用程序开发动态的工具包的一部分。