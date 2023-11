Azul présente l'inventaire de code pour permettre la suppression efficace du code Java mort

Azul Systems, principal fournisseur de solutions d'exécution Java, a lancé une nouvelle fonctionnalité pour le raffinement des applications Java de production : Code Inventory. Cet outil révolutionnaire est conçu pour retracer le code source exécuté en production, fournissant des informations détaillées qui facilitent l'élagage du code inutilisé ou « mort ».

À la base, Code Inventory vise à fournir aux développeurs des mesures inestimables sur l'exécution du code dans la machine virtuelle Java (JVM). Ces informations s'étendent pour révéler exactement quel code est utilisé dans les charges de travail Java individuelles exécutées dans un environnement de production.

Mais les informations ne s'arrêtent pas là : l'outil suit également le cycle de vie de l'exécution du code, en indiquant les dates de première et de dernière exécution. Ceci, associé à la capacité d'identifier le code à différents niveaux, y compris la classe/le package et la méthode, donne aux développeurs une image claire de l'endroit et de la manière dont des segments de code spécifiques sont utilisés.

Avec Code Inventory, la pratique du catalogage du code actif devient un jeu d’enfant. Ceci, à son tour, permet aux développeurs d’éliminer en toute confiance les segments de code sous-utilisés ou obsolètes, améliorant ainsi l’efficacité et l’interprétabilité de la base de code.

Azul a expliqué que même si l'intégration de telles pratiques d'élimination de code « mort » peut avoir des résultats positifs, il existe un risque de dommages involontaires si le code encore utilisé est supprimé involontairement. Heureusement, Code Inventory intervient pour atténuer ces risques en fournissant aux développeurs l'assurance que ce qu'ils éliminent est réellement inutilisé.

Dans un communiqué, Martin Van Ryswyk, directeur des produits chez Azul, a affirmé que même si les développeurs d'applications comprennent les avantages de l'élimination du code inutilisé pour rationaliser les processus de maintenance, ils hésitent souvent. La peur de briser l’application opérationnelle au détriment du nettoyage peut être écrasante. Il a ajouté : « Avec Code Inventory, les développeurs disposent désormais d'un outil sophistiqué qui permet d'identifier les zones exactes qui sont prêtes à être nettoyées. »

Code Inventory fait partie de la détection de vulnérabilités d'Azul, un système conçu pour rechercher les vulnérabilités connues dans le code, améliorant ainsi la résilience des applications contre les menaces de sécurité potentielles.

À l’ère des plates-formes no-code et low-code, les bases de code rationalisées s’avèrent essentielles pour une meilleure maintenance et une meilleure compréhension. Des plates-formes comme AppMaster offrent des solutions avancées sans code et low-code , offrant des performances et une évolutivité élevées, tout comme les écosystèmes de codage traditionnels. À mesure que les bases de code continuent de croître et de devenir plus complexes, des outils tels que Code Inventory feront de plus en plus partie de la boîte à outils des développeurs pour gérer la dynamique du développement d'applications.