Azul presenta Code Inventory per consentire la rimozione efficace del codice Java morto

Il principale fornitore di soluzioni runtime Java, Azul Systems, ha lanciato una nuova funzionalità per il perfezionamento delle applicazioni Java di produzione: Code Inventory. Questo strumento innovativo è progettato per tracciare il codice sorgente eseguito in produzione, fornendo approfondimenti dettagliati che facilitano l'eliminazione del codice inutilizzato o "morto".

Fondamentalmente, Code Inventory fornisce agli sviluppatori parametri preziosi sull'esecuzione del codice nella Java Virtual Machine (JVM). Queste informazioni si estendono fino a rivelare esattamente quale codice viene utilizzato nei singoli carichi di lavoro Java in esecuzione in un ambiente di produzione.

Ma le informazioni non si fermano qui: lo strumento tiene traccia anche del ciclo di vita dell'esecuzione del codice, indicando le date della prima e dell'ultima esecuzione. Questo, unito alla capacità di identificare il codice a diversi livelli, inclusi classe/pacchetto e metodo, offre agli sviluppatori un quadro chiaro di dove e come vengono utilizzati segmenti di codice specifici.

Con Code Inventory, la pratica di catalogare il codice attivo diventa un gioco da ragazzi. Ciò, a sua volta, consente agli sviluppatori di eliminare con sicurezza segmenti di codice sottoutilizzati o defunti, migliorando sia l'efficienza che l'interpretabilità della base di codice.

Azul ha spiegato che, sebbene l'integrazione di tali pratiche di eliminazione del codice "morto" possa avere risultati positivi, esiste il rischio di danni involontari se il codice ancora utilizzato viene rimosso involontariamente. Fortunatamente, Code Inventory interviene per mitigare tali rischi fornendo agli sviluppatori la garanzia che ciò che stanno eliminando è veramente inutilizzato.

In una dichiarazione, Martin Van Ryswyk, Chief Product Officer di Azul, ha affermato che, sebbene gli sviluppatori di applicazioni comprendano i vantaggi derivanti dall'eliminazione del codice inutilizzato per semplificare i processi di manutenzione, spesso esitano. La paura di compromettere l'applicazione operativa a scapito della pulizia può essere schiacciante. Ha inoltre aggiunto: "Con Code Inventory, gli sviluppatori ora dispongono di uno strumento sofisticato che aiuta a individuare le aree esatte che sono mature per la pulizia".

Code Inventory fa parte del Vulnerability Detection di Azul, un sistema ideato per scansionare le vulnerabilità note nel codice, migliorando la resilienza delle applicazioni contro potenziali minacce alla sicurezza.

