Azul giới thiệu kho mã để cho phép loại bỏ mã Java chết một cách hiệu quả

Nhà cung cấp giải pháp thời gian chạy Java hàng đầu, Azul Systems, đã đưa ra một khả năng mới để sàng lọc các ứng dụng Java sản xuất – Code Inventory. Công cụ đột phá này được thiết kế để theo dõi mã nguồn đang chạy trong sản xuất, cung cấp thông tin chi tiết giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắt bớt mã không sử dụng hoặc mã 'đã chết'.

Về cốt lõi, Code Inventory là cung cấp cho các nhà phát triển các số liệu vô giá về việc thực thi mã trong Máy ảo Java (JVM). Những hiểu biết sâu sắc này mở rộng để tiết lộ chính xác mã nào đang được sử dụng trên các khối lượng công việc Java riêng lẻ đang chạy trong cài đặt sản xuất.

Nhưng thông tin chi tiết không dừng lại ở đó - công cụ này còn theo dõi vòng đời thực thi mã, cho biết ngày chạy đầu tiên và cuối cùng. Điều này, cùng với khả năng xác định mã ở các cấp độ khác nhau, bao gồm lớp/gói và phương thức, mang lại cho các nhà phát triển một bức tranh rõ ràng về vị trí và cách thức các phân đoạn mã cụ thể được đưa vào sử dụng.

Với Code Inventory, việc thực hành lập danh mục mã hoạt động trở nên dễ dàng. Ngược lại, điều này cho phép các nhà phát triển tự tin loại bỏ các đoạn mã không được sử dụng đúng mức hoặc không còn tồn tại, nâng cao cả hiệu quả lẫn khả năng diễn giải của cơ sở mã.

Azul giải thích rằng mặc dù việc tích hợp các biện pháp loại bỏ mã 'chết' như vậy có thể mang lại kết quả tích cực, nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại do vô ý nếu mã vẫn đang được sử dụng bị vô tình xóa. May mắn thay, Code Inventory đã can thiệp để giảm thiểu những rủi ro như vậy bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển sự đảm bảo rằng những gì họ đang loại bỏ thực sự không được sử dụng.

Trong một tuyên bố, Martin Van Ryswyk, Giám đốc sản phẩm của Azul, khẳng định rằng mặc dù các nhà phát triển ứng dụng hiểu được lợi ích của việc loại bỏ mã không sử dụng để hợp lý hóa quy trình bảo trì nhưng họ thường do dự. Nỗi lo phá vỡ ứng dụng vận hành với chi phí dọn dẹp có thể khiến bạn choáng ngợp. Ông nói thêm: 'Với Code Inventory, các nhà phát triển hiện có một công cụ phức tạp giúp xác định chính xác các khu vực đã chín muồi để dọn dẹp.'

Code Inventory là một phần của tính năng Phát hiện lỗ hổng của Azul - một hệ thống được thiết kế để quét các lỗ hổng đã biết trong mã, nâng cao khả năng phục hồi của ứng dụng trước các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.

Trong kỷ nguyên của nền tảng no-code và low-code, các cơ sở mã được sắp xếp hợp lý chứng tỏ là công cụ giúp bảo trì và hiểu rõ hơn. Các nền tảng như AppMaster cung cấp các giải pháp không cần mã và ít mã , mang lại hiệu suất cao và khả năng mở rộng giống như các hệ sinh thái mã hóa truyền thống. Khi các cơ sở mã tiếp tục phát triển và trở nên phức tạp hơn, các công cụ như Code Inventory sẽ ngày càng trở thành một phần trong bộ công cụ của nhà phát triển để quản lý động lực phát triển ứng dụng.