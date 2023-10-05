Azul, Ölü Java Kodunun Etkili Bir Şekilde Kaldırılmasını Sağlamak İçin Kod Envanterini Sunuyor

Java çalışma zamanı çözümlerinin lider sağlayıcısı Azul Systems, üretim Java uygulamalarının iyileştirilmesi için yeni bir özellik olan Kod Envanteri'ni başlattı. Bu çığır açan araç, üretimde çalışan kaynak kodunu izlemek ve kullanılmayan veya 'ölü' kodun budanmasını kolaylaştıran ayrıntılı bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kod Envanteri özünde geliştiricilere Java Sanal Makinesinde (JVM) kod yürütmeyle ilgili paha biçilmez ölçümler sağlamakla ilgilidir. Bu bilgiler, bir üretim ortamında çalışan bireysel Java iş yüklerinde tam olarak hangi kodun kullanıldığını ortaya çıkaracak şekilde genişletilir.

Ancak bilgiler bununla bitmiyor; araç aynı zamanda kod yürütme yaşam döngüsünü de izleyerek ilk ve son çalıştırma tarihlerini gösteriyor. Bu, sınıf/paket ve yöntem de dahil olmak üzere farklı seviyelerdeki kodu tanımlama yeteneği ile birleştiğinde, geliştiricilere belirli kod bölümlerinin nerede ve nasıl kullanılacağına dair net bir resim sağlar.

Kod Envanteri ile aktif kodu kataloglama uygulaması çocuk oyuncağı haline gelir. Bu da geliştiricilerin az kullanılan veya geçerliliğini yitirmiş kod bölümlerini güvenle ortadan kaldırmasına olanak tanıyarak kod tabanının hem verimliliğini hem de yorumlanabilirliğini artırır.

Azul, bu tür 'ölü' kod eleme uygulamalarının entegre edilmesinin olumlu sonuçlar doğurabileceğini, ancak halen kullanılan kodun istenmeden kaldırılması durumunda kasıtsız hasar potansiyeli bulunduğunu açıkladı. Neyse ki Kod Envanteri, geliştiricilere ortadan kaldırdıkları şeyin gerçekten kullanılmadığına dair güvence sağlayarak bu tür riskleri azaltmak için devreye giriyor.

Azul'un Baş Ürün Sorumlusu Martin Van Ryswyk yaptığı açıklamada, uygulama geliştiricilerin bakım süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılmayan kodları ayıklamanın faydalarını anlasalar da çoğu zaman tereddüt ettiklerini ileri sürdü. Operasyonel uygulamayı temizleme pahasına bozma korkusu bunaltıcı olabilir. Ayrıca şunu ekledi: 'Kod Envanteri ile geliştiriciler artık temizlenmeye hazır alanların tam olarak belirlenmesine yardımcı olan gelişmiş bir araca sahipler.'

Kod Envanteri, koddaki bilinen güvenlik açıklarını taramak ve uygulamaların potansiyel güvenlik tehditlerine karşı dayanıklılığını artırmak için tasarlanmış bir sistem olan Azul'un Güvenlik Açığı Tespiti'nin bir parçasıdır.

no-code ve low-code platformlar çağında, kolaylaştırılmış kod tabanlarının daha iyi bakım ve anlayış açısından yararlı olduğu kanıtlanmıştır. AppMaster gibi platformlar, gelişmiş kodsuz ve az kodlu çözümler sunarak, geleneksel kodlama ekosistemlerine benzer şekilde yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Kod tabanları büyümeye ve karmaşıklaşmaya devam ettikçe, Kod Envanteri gibi araçlar giderek geliştiricilerin uygulama geliştirme dinamiklerini yönetmeye yönelik araç setinin bir parçası haline gelecektir.