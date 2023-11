Azul introduceert code-inventarisatie om effectieve verwijdering van dode Java-code mogelijk te maken

De toonaangevende leverancier van Java-runtime-oplossingen, Azul Systems, heeft een nieuwe mogelijkheid gelanceerd voor de verfijning van productie-Java-applicaties: Code Inventory. Deze baanbrekende tool is ontworpen om de broncode die in productie is te traceren en biedt gedetailleerde inzichten die het opschonen van ongebruikte of 'dode' code vergemakkelijken.

In de kern gaat Code Inventory over het bieden van waardevolle meetgegevens aan ontwikkelaars over code-uitvoering in de Java Virtual Machine (JVM). Deze inzichten strekken zich uit om precies te onthullen welke code wordt gebruikt voor individuele Java-workloads die in een productieomgeving worden uitgevoerd.

Maar daar houden de inzichten niet op: de tool volgt ook de levenscyclus van de code-uitvoering, met vermelding van de eerste en laatste uitvoeringsdatum. Dit, in combinatie met de mogelijkheid om code op verschillende niveaus te identificeren, inclusief klasse/pakket en methode, geeft ontwikkelaars een duidelijk beeld van waar en hoe specifieke codesegmenten worden gebruikt.

Met Code Inventory wordt het catalogiseren van actieve code een fluitje van een cent. Dit stelt ontwikkelaars op hun beurt in staat om met vertrouwen onderbenutte of ter ziele gegane codesegmenten te elimineren, waardoor zowel de efficiëntie als de interpreteerbaarheid van de codebase worden verbeterd.

Azul legde uit dat het integreren van dergelijke praktijken van 'dode' code-eliminatie weliswaar positieve resultaten kan hebben, maar dat er ook kans bestaat op onbedoelde schade als nog steeds gebruikte code onbedoeld wordt verwijderd. Gelukkig komt Code Inventory tussenbeide om dergelijke risico's te beperken door ontwikkelaars de zekerheid te bieden dat wat ze elimineren werkelijk ongebruikt blijft.

In een verklaring beweert Martin Van Ryswyk, Chief Product Officer bij Azul, dat hoewel applicatieontwikkelaars de voordelen begrijpen van het verwijderen van ongebruikte code om onderhoudsprocessen te stroomlijnen, ze vaak aarzelen. De angst om de operationele applicatie kapot te maken ten koste van het opruimen kan overweldigend zijn. Hij voegde eraan toe: 'Met Code Inventory beschikken ontwikkelaars nu over een geavanceerde tool die helpt bij het lokaliseren van de exacte gebieden die rijp zijn voor opschoning.'

Code Inventory is een onderdeel van Azul's Vulnerability Detection - een systeem dat is ontworpen om te scannen op bekende kwetsbaarheden in de code, waardoor de veerkracht van applicaties tegen potentiële veiligheidsbedreigingen wordt vergroot.

In het tijdperk van no-code en low-code platforms blijken gestroomlijnde codebases een instrument te zijn voor beter onderhoud en beter begrip. Platforms zoals AppMaster bieden geavanceerde no-code- en low-code- oplossingen, die hoge prestaties en schaalbaarheid leveren, net als traditionele codeer-ecosystemen. Naarmate codebases blijven groeien en complexer worden, zullen tools zoals Code Inventory steeds meer onderdeel worden van de toolkit van ontwikkelaars voor het beheren van de dynamiek van applicatieontwikkeling.