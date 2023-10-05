أطلقت شركة Azul Systems، الشركة الرائدة في توفير حلول وقت تشغيل Java، قدرة جديدة لتحسين تطبيقات Java الإنتاجية - Code Inventory. تم تصميم هذه الأداة الرائدة لتتبع التعليمات البرمجية المصدر التي يتم تشغيلها في الإنتاج، مما يوفر رؤى تفصيلية تسهل تقليم التعليمات البرمجية غير المستخدمة أو "الميتة".

في جوهره، يهدف Code Inventory إلى تزويد المطورين بمقاييس لا تقدر بثمن حول تنفيذ التعليمات البرمجية في Java Virtual Machine (JVM). تمتد هذه الرؤى لتكشف بالضبط عن التعليمات البرمجية التي يتم استخدامها عبر أحمال عمل Java الفردية التي يتم تشغيلها في إعداد الإنتاج.

لكن الرؤى لا تتوقف عند هذا الحد - حيث تقوم الأداة أيضًا بتتبع دورة حياة تنفيذ التعليمات البرمجية، مع الإشارة إلى تاريخي التشغيل الأول والأخير. وهذا، إلى جانب القدرة على تحديد التعليمات البرمجية على مستويات مختلفة، بما في ذلك الفئة/الحزمة والطريقة، يمنح المطورين صورة واضحة عن مكان وكيفية استخدام أجزاء محددة من التعليمات البرمجية.

مع Code Inventory، تصبح ممارسة فهرسة التعليمات البرمجية النشطة أمرًا سهلاً. وهذا بدوره يسمح للمطورين بالتخلص بثقة من أجزاء التعليمات البرمجية غير المستغلة أو البائدة، مما يعزز كفاءة قاعدة التعليمات البرمجية وقابلية تفسيرها.

وأوضح Azul أنه على الرغم من أن دمج ممارسات إزالة التعليمات البرمجية "الميتة" يمكن أن يكون له نتائج إيجابية، إلا أن هناك احتمال حدوث أضرار غير مقصودة إذا تمت إزالة التعليمات البرمجية التي لا تزال مستخدمة عن غير قصد. ولحسن الحظ، تتدخل Code Inventory للتخفيف من هذه المخاطر من خلال تزويد المطورين بالضمان بأن ما يقومون بإزالته غير مستخدم حقًا.

في بيان، أكد مارتن فان ريسفيك، كبير مسؤولي المنتجات في Azul، أنه على الرغم من أن مطوري التطبيقات يدركون فوائد التخلص من التعليمات البرمجية غير المستخدمة لتبسيط عمليات الصيانة، إلا أنهم غالبًا ما يترددون. يمكن أن يكون الخوف من تعطيل التطبيق التشغيلي على حساب التنظيف أمرًا ساحقًا. وأضاف أيضًا: "مع Code Inventory، أصبح لدى المطورين الآن أداة متطورة تساعد في تحديد المناطق الدقيقة الجاهزة للتنظيف."

يعد Code Inventory جزءًا من نظام Azul's Vulnerability Detection - وهو نظام مصمم للبحث عن نقاط الضعف المعروفة في التعليمات البرمجية، مما يعزز مرونة التطبيقات ضد التهديدات الأمنية المحتملة.

في عصر الأنظمة الأساسية no-code low-code ، أثبتت قواعد التعليمات البرمجية المبسطة أنها مفيدة لتحسين الصيانة والفهم. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster حلولاً متقدمة بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ، مما يوفر أداءً عاليًا وقابلية للتوسع تشبه إلى حد كبير الأنظمة البيئية للبرمجة التقليدية. مع استمرار نمو قواعد التعليمات البرمجية وزيادة تعقيدها، ستصبح أدوات مثل Code Inventory بشكل متزايد جزءًا من مجموعة أدوات المطورين لإدارة ديناميكيات تطوير التطبيقات.