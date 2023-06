Ariga, uma startup de esquemas de bases de dados como código, está preparada para revolucionar a gestão de bases de dados, permitindo aos utilizadores definir esquemas de bases de dados como código, simplificando a interacção e a gestão de bases de dados. A empresa anunciou recentemente uma ronda de financiamento da Série A de 15 milhões de dólares, juntamente com uma ronda de capital inicial de 3 milhões de dólares não divulgada anteriormente. O crescimento da Ariga é impulsionado pela crescente popularidade do seu projecto de código aberto e do seu produto SaaS, que está agora a acumular clientes pagantes.

A gestão de bases de dados é um desafio notório, e erros catastróficos podem resultar numa perda significativa de dados. O CTO e co-fundador da Ariga, Rotem Tamir, juntou-se ao CEO e co-fundador, Ariel Mashraki, para criar uma solução que reduz esta complexidade, definindo a infra-estrutura da base de dados de uma forma declarativa como código. Esta abordagem ainda não foi amplamente adoptada no espaço da base de dados por várias razões, mas a Ariga pretende mudar isso através da sua plataforma inovadora.

A plataforma da Ariga foi concebida para permitir aos utilizadores capturar o estado e a topologia desejados da sua base de dados, planear e verificar alterações e, em seguida, executar e monitorizar a base de dados. Para o conseguir, a empresa desenvolveu uma ferramenta de código aberto chamada Atlas, escrita em Go, que ajuda a gerir várias bases de dados. O Atlas foi concebido para aceitar o estado desejado das bases de dados, ligar-se a bases de dados activas ou a estados anteriores. O mecanismo de segurança da ferramenta executa funções semelhantes à análise de código estático para analisar e verificar as alterações em relação às políticas.

Mashraki partilhou que o Atlas foi descarregado centenas de milhares de vezes desde o seu lançamento em 2022, com os utilizadores a executarem a ferramenta milhares ou, por vezes, dezenas de milhares de vezes por dia, o que indica que a solução está a resolver um problema genuíno. Ao tornar o Atlas open source, os fabricantes de bases de dados podem adicionar suporte para as suas bases de dados, aumentando a compatibilidade e tornando a solução mais acessível a um público mais vasto.

No início deste ano, a Ariga lançou o Atlas Cloud, uma versão SaaS da ferramenta de gestão de bases de dados, e está actualmente a trabalhar com vários clientes pagantes. A startup tem cerca de uma dúzia de funcionários e está a contratar activamente para posições em aberto.

Sendo uma empresa de código aberto, a Ariga tem uma base de utilizadores diversificada de todo o mundo, incluindo locais como o Iraque, Gaza, Alemanha, Austrália e Brasil. O financiamento de 18 milhões de dólares obtido pela empresa foi liderado pela Tiger Global e pela TLV Partners, com a participação de investidores anjos não identificados.

À medida que as plataformas no-code, como a AppMaster, ganham força para simplificar a criação de aplicações sem complexidade, a solução de esquema como código da Ariga tem o potencial de revolucionar a forma como as bases de dados são geridas e abrir caminho para migrações e gestão de bases de dados mais suaves. À medida que a tendência de simplificar o desenvolvimento de software continua a crescer, as soluções sem código e com pouco código, como AppMaster e Ariga, estão na vanguarda para permitir processos de desenvolvimento mais rápidos e eficientes.