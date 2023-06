Ariga, una startup di database schema-as-code, è destinata a rivoluzionare la gestione dei database consentendo agli utenti di definire lo schema del database come codice, semplificando l'interazione e la gestione dei database. L'azienda ha recentemente annunciato un round di finanziamento di Serie A da 15 milioni di dollari, oltre a un round di seed da 3 milioni di dollari precedentemente non rivelato. La crescita di Ariga è guidata dalla crescente popolarità del suo progetto open-source e del suo prodotto SaaS che sta ora accumulando clienti paganti.

La gestione dei database è notoriamente impegnativa e gli errori catastrofici possono comportare una perdita significativa di dati. Rotem Tamir, CTO e cofondatore di Ariga, ha collaborato con Ariel Mashraki, CEO e cofondatore, per creare una soluzione che riduce questa complessità definendo l'infrastruttura del database in modo dichiarativo come codice. Questo approccio non è stato ancora ampiamente adottato nel settore dei database per vari motivi, ma Ariga mira a cambiare le cose grazie alla sua piattaforma innovativa.

La piattaforma di Ariga è progettata per consentire agli utenti di acquisire lo stato e la topologia desiderati del database, pianificare e verificare le modifiche, quindi eseguire e monitorare il database. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha sviluppato uno strumento open-source chiamato Atlas, scritto in Go, che aiuta a gestire più database. Atlas è progettato per accettare lo stato desiderato dei database, connettersi a database attivi o a stati precedenti. Il motore di sicurezza dello strumento esegue funzioni simili all'analisi statica del codice per analizzare e verificare le modifiche rispetto alle politiche.

Mashraki ha dichiarato che Atlas è stato scaricato centinaia di migliaia di volte dal suo lancio nel 2022, con utenti che hanno eseguito lo strumento migliaia o talvolta decine di migliaia di volte al giorno, il che indica che la soluzione sta affrontando un vero e proprio problema. Rendendo Atlas open source, i produttori di database possono aggiungere il supporto per i loro database, aumentando la compatibilità e rendendo la soluzione più accessibile a un pubblico più ampio.

All'inizio di quest'anno, Ariga ha lanciato Atlas Cloud, una versione SaaS dello strumento di gestione dei database, e sta attualmente lavorando con diversi clienti paganti. La startup ha circa una dozzina di dipendenti e sta assumendo attivamente per le posizioni aperte.

Essendo un'azienda open-source, Ariga ha una base di utenti diversi provenienti da tutto il mondo, compresi luoghi come Iraq, Gaza, Germania, Australia e Brasile. Il finanziamento di 18 milioni di dollari ottenuto dalla startup è stato guidato da Tiger Global e TLV Partners, con la partecipazione di investitori angelici non identificati.

Mentre le piattaforme di no-code, come AppMaster, si stanno affermando per semplificare la creazione di applicazioni senza complessità, la soluzione schema-as-code di Ariga ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i database e aprire la strada a migrazioni e gestioni di database più agevoli. Mentre la tendenza a semplificare lo sviluppo del software continua a crescere, le soluzioni low-code e no-code come AppMaster e Ariga sono all'avanguardia nel consentire processi di sviluppo più rapidi ed efficienti.