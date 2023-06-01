Bir kod olarak veritabanı şeması başlangıcı olan Ariga, kullanıcıların veritabanı şemasını kod olarak tanımlamasını sağlayarak, veritabanlarının etkileşimini ve yönetimini basitleştirerek veritabanı yönetiminde devrim yaratmaya ayarlanmıştır. Şirket kısa bir süre önce, daha önce açıklanmayan 3 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turunun yanı sıra 15 milyon dolarlık bir A Serisi finansman turunu duyurdu. Ariga'nın büyümesi, açık kaynak projesinin artan popülaritesi ve şu anda ödeme yapan müşterileri bir araya getiren SaaS ürününden kaynaklanıyor.

Veritabanlarını yönetmek herkesin bildiği gibi zorlayıcıdır ve yıkıcı hatalar önemli veri kaybına neden olabilir. Ariga'nın CTO'su ve kurucu ortağı Rotem Tamir, veritabanı altyapısını bildirimsel bir şekilde kod olarak tanımlayarak bu karmaşıklığı azaltan bir çözüm oluşturmak için CEO ve kurucu ortak Ariel Mashraki ile birlikte çalıştı. Bu yaklaşım, çeşitli nedenlerle veri tabanı alanında henüz geniş çapta benimsenmedi, ancak Ariga yenilikçi platformu aracılığıyla bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Ariga'nın platformu, kullanıcıların veritabanlarının istenen durumunu ve topolojisini yakalamasını, değişiklikleri planlayıp doğrulamasını ve ardından veritabanını yürütmesini ve izlemesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bunu başarmak için şirket, birden çok veritabanını yönetmeye yardımcı olan, Go dilinde yazılmış, Atlas adlı açık kaynaklı bir araç geliştirdi. Atlas, veritabanlarının istenen durumunu kabul etmek, canlı veritabanlarına bağlanmak veya önceki durumları kabul etmek için tasarlanmıştır. Aracın güvenlik motoru, politikalara göre değişiklikleri analiz etmek ve doğrulamak için statik kod analizi benzeri işlevler gerçekleştirir.

Mashraki, Atlas'ın 2022'deki lansmanından bu yana yüz binlerce kez indirildiğini ve kullanıcıların aracı günde binlerce, bazen on binlerce kez çalıştırdığını ve çözümün gerçek bir soruna işaret ettiğini paylaştı. Veritabanı üreticileri, Atlas'ı açık kaynak yaparak, veritabanları için destek ekleyebilir, uyumluluğu artırabilir ve çözümü daha geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirebilir.

Bu yılın başlarında Ariga, veritabanı yönetim aracının SaaS versiyonu olan Atlas Cloud'u piyasaya sürdü ve şu anda çeşitli ödeme yapan müşterilerle çalışıyor. Girişimin yaklaşık bir düzine çalışanı var ve aktif olarak açık pozisyonlar için işe alıyor.

Açık kaynaklı bir şirket olan Ariga, Irak, Gazze, Almanya, Avustralya ve Brezilya gibi yerler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden farklı bir kullanıcı tabanına sahiptir. Girişim tarafından sağlanan 18 milyon dolarlık fon, kimliği belirsiz melek yatırımcıların katılımıyla Tiger Global ve TLV Partners tarafından yönetildi.

AppMaster gibi no-code platformlar, uygulama oluşturmayı karmaşıklık olmadan basitleştirmede ivme kazandıkça, Ariga'nın kod olarak şema çözümü, veritabanlarının yönetilme biçiminde devrim yaratma ve daha sorunsuz veritabanı geçişleri ve yönetiminin önünü açma potansiyeline sahiptir. Yazılım geliştirmeyi basitleştirme eğilimi artmaya devam ederken, AppMaster ve Ariga gibi az kod içeren ve kod içermeyen çözümler daha hızlı, daha verimli geliştirme süreçleri sağlamada ön saflarda yer almaktadır.