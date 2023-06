Ariga, startup zajmujący się tworzeniem schematów baz danych jako kodu, ma zrewolucjonizować zarządzanie bazami danych, umożliwiając użytkownikom definiowanie schematów baz danych jako kodu, upraszczając interakcję i zarządzanie bazami danych. Firma ogłosiła niedawno rundę finansowania serii A o wartości 15 milionów dolarów oraz nieujawnioną wcześniej rundę zalążkową o wartości 3 milionów dolarów. Wzrost Ariga jest napędzany przez rosnącą popularność projektu open-source i produktu SaaS, który obecnie gromadzi płacących klientów.

Zarządzanie bazami danych jest niezwykle trudne, a katastrofalne błędy mogą skutkować znaczną utratą danych. CTO i współzałożyciel firmy Ariga, Rotem Tamir, połączył siły z CEO i współzałożycielem, Arielem Mashraki, aby stworzyć rozwiązanie, które zmniejsza tę złożoność, definiując infrastrukturę bazy danych w sposób deklaratywny jako kod. Takie podejście nie zostało jeszcze szeroko przyjęte w przestrzeni baz danych z różnych powodów, ale Ariga chce to zmienić dzięki swojej innowacyjnej platformie.

Platforma Ariga została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom przechwytywanie pożądanego stanu i topologii bazy danych, planowanie i weryfikowanie zmian, a następnie wykonywanie i monitorowanie bazy danych. Aby to osiągnąć, firma opracowała narzędzie typu open source o nazwie Atlas, napisane w języku Go, które pomaga zarządzać wieloma bazami danych. Atlas został zaprojektowany do akceptowania pożądanego stanu baz danych, łączenia się z bazami danych na żywo lub z poprzednimi stanami. Silnik bezpieczeństwa narzędzia wykonuje funkcje podobne do statycznej analizy kodu w celu analizy i weryfikacji zmian pod kątem zasad.

Mashraki podzielił się, że Atlas został pobrany setki tysięcy razy od czasu jego uruchomienia w 2022 roku, a użytkownicy uruchamiają narzędzie tysiące, a czasem dziesiątki tysięcy razy dziennie, co wskazuje, że rozwiązanie to rozwiązuje prawdziwy punkt bólu. Dzięki udostępnieniu Atlas open source twórcy baz danych mogą dodawać obsługę swoich baz danych, zwiększając kompatybilność i czyniąc rozwiązanie bardziej dostępnym dla szerszego grona odbiorców.

Na początku tego roku Ariga uruchomiła Atlas Cloud, wersję SaaS narzędzia do zarządzania bazami danych, a obecnie współpracuje z różnymi płacącymi klientami. Startup zatrudnia około tuzina pracowników i aktywnie rekrutuje na wolne stanowiska.

Będąc firmą typu open source, Ariga ma zróżnicowaną bazę użytkowników z całego świata, w tym z takich miejsc jak Irak, Gaza, Niemcy, Australia i Brazylia. Fundusze w wysokości 18 milionów dolarów pozyskane przez startup były prowadzone przez Tiger Global i TLV Partners, z udziałem niezidentyfikowanych aniołów biznesu.

W miarę jak platformy no-code, takie jak AppMaster, nabierają rozpędu w upraszczaniu tworzenia aplikacji bez złożoności, rozwiązanie Ariga Schema-as-code ma potencjał zrewolucjonizowania sposobu zarządzania bazami danych i utorowania drogi do płynniejszych migracji baz danych i zarządzania nimi. Wraz z rosnącym trendem upraszczania tworzenia oprogramowania, rozwiązania typu low-code i no-code, takie jak AppMaster i Ariga, znajdują się w czołówce, umożliwiając szybsze i bardziej wydajne procesy rozwoju.