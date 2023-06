Ariga, ein Startup-Unternehmen für Datenbankschemata als Code, will das Datenbankmanagement revolutionieren, indem es Benutzern ermöglicht, Datenbankschemata als Code zu definieren und so die Interaktion und Verwaltung von Datenbanken zu vereinfachen. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Dollar bekannt gegeben, zusammen mit einer zuvor nicht bekannt gegebenen Seed-Runde in Höhe von 3 Millionen Dollar. Das Wachstum von Ariga wird durch die zunehmende Popularität seines Open-Source-Projekts und seines SaaS-Produkts vorangetrieben, das nun auch zahlende Kunden anlockt.

Die Verwaltung von Datenbanken ist bekanntermaßen eine Herausforderung, und katastrophale Fehler können zu erheblichen Datenverlusten führen. Der CTO und Mitbegründer von Ariga, Rotem Tamir, hat sich mit dem CEO und Mitbegründer Ariel Mashraki zusammengetan, um eine Lösung zu entwickeln, die diese Komplexität reduziert, indem sie die Datenbankinfrastruktur auf deklarative Weise als Code definiert. Dieser Ansatz hat sich aus verschiedenen Gründen im Bereich der Datenbanken noch nicht durchgesetzt, aber Ariga möchte dies durch seine innovative Plattform ändern.

Die Plattform von Ariga ist so konzipiert, dass Benutzer den gewünschten Zustand und die Topologie ihrer Datenbank erfassen, Änderungen planen und überprüfen und dann die Datenbank ausführen und überwachen können. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen ein Open-Source-Tool namens Atlas entwickelt, das in Go geschrieben ist und bei der Verwaltung mehrerer Datenbanken hilft. Atlas ist so konzipiert, dass es den gewünschten Zustand von Datenbanken akzeptiert, eine Verbindung zu Live-Datenbanken herstellt oder frühere Zustände berücksichtigt. Die Sicherheits-Engine des Tools führt statische Code-Analyse-ähnliche Funktionen durch, um Änderungen anhand von Richtlinien zu analysieren und zu überprüfen.

Mashraki teilte mit, dass Atlas seit seiner Markteinführung im Jahr 2022 hunderttausende Male heruntergeladen wurde, wobei die Benutzer das Tool täglich tausende oder manchmal zehntausende Male ausführen, was darauf hindeutet, dass die Lösung ein echtes Problem löst. Dadurch, dass Atlas Open Source ist, können Datenbankhersteller Unterstützung für ihre Datenbanken hinzufügen, was die Kompatibilität erhöht und die Lösung für ein breiteres Publikum zugänglich macht.

Anfang dieses Jahres brachte Ariga Atlas Cloud auf den Markt, eine SaaS-Version des Datenbankmanagement-Tools, und arbeitet derzeit mit verschiedenen zahlenden Kunden zusammen. Das Startup hat etwa ein Dutzend Mitarbeiter und stellt aktiv offene Stellen ein.

Da es sich um ein Open-Source-Unternehmen handelt, hat Ariga einen vielfältigen Nutzerstamm aus der ganzen Welt, darunter Orte wie Irak, Gaza, Deutschland, Australien und Brasilien. Die Finanzierung in Höhe von 18 Millionen Dollar, die sich das Startup gesichert hat, wurde von Tiger Global und TLV Partners angeführt, mit einer Beteiligung von nicht identifizierten Angel-Investoren.

Während no-code Plattformen wie AppMaster die Erstellung von Apps ohne Komplexität vereinfachen, hat Arigas Schema-as-Code-Lösung das Potenzial, die Art und Weise, wie Datenbanken verwaltet werden, zu revolutionieren und den Weg für reibungslosere Datenbankmigrationen und -verwaltung zu ebnen. Da der Trend zur Vereinfachung der Softwareentwicklung weiter zunimmt, stehen Low-Code- und No-Code-Lösungen wie AppMaster und Ariga an vorderster Front, um schnellere und effizientere Entwicklungsprozesse zu ermöglichen.