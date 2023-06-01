Ariga, стартап по разработке схем баз данных в виде кода, намерен произвести революцию в управлении базами данных, позволив пользователям определять схемы баз данных в виде кода, упрощая взаимодействие и управление базами данных. Недавно компания объявила о финансировании серии А в размере 15 миллионов долларов, а также о ранее нераскрытом посевном раунде в размере 3 миллионов долларов. Рост компании Ariga обусловлен растущей популярностью ее проекта с открытым исходным кодом и SaaS-продукта, который в настоящее время набирает все больше платящих клиентов.

Управление базами данных, как известно, является сложной задачей, и катастрофические ошибки могут привести к значительной потере данных. Технический директор и соучредитель компании Ariga, Ротем Тамир, объединился с генеральным директором и соучредителем Ариэлем Машраки для создания решения, которое снижает эту сложность путем декларативного определения инфраструктуры баз данных в виде кода. По разным причинам такой подход еще не получил широкого распространения в сфере баз данных, но компания Ariga стремится изменить ситуацию с помощью своей инновационной платформы.

Платформа Ariga разработана таким образом, чтобы пользователи могли определить желаемое состояние и топологию своей базы данных, спланировать и проверить изменения, а затем выполнить и проконтролировать их. Для достижения этой цели компания разработала инструмент с открытым исходным кодом под названием Atlas, написанный на языке Go, который помогает управлять несколькими базами данных. Atlas предназначен для принятия желаемого состояния баз данных, подключения к живым базам данных или предыдущим состояниям. Механизм безопасности инструмента выполняет функции, похожие на статический анализ кода, для анализа и проверки изменений на соответствие политикам.

Машраки рассказал, что с момента запуска в 2022 году Atlas был загружен сотни тысяч раз, причем пользователи запускают инструмент тысячи, а иногда и десятки тысяч раз в день, что говорит о том, что решение решает реальную проблему. Сделав Atlas открытым исходным кодом, производители баз данных могут добавлять поддержку своих баз данных, повышая совместимость и делая решение более доступным для широкой аудитории.

В начале этого года компания Ariga запустила Atlas Cloud, SaaS-версию инструмента управления базами данных, и в настоящее время работает с различными платными клиентами. В стартапе работает около десятка сотрудников, и он активно набирает персонал на открытые вакансии.

Будучи компанией с открытым исходным кодом, Ariga имеет разнообразную пользовательскую базу со всего мира, включая такие места, как Ирак, Газа, Германия, Австралия и Бразилия. Финансирование в размере 18 миллионов долларов, полученное стартапом, возглавили Tiger Global и TLV Partners при участии неназванных инвесторов-ангелов.

В то время как платформы no-code, такие как AppMaster, набирают обороты в упрощении создания приложений без сложностей, решение Ariga "схема как код" имеет потенциал революционизировать способ управления базами данных и проложить путь к более плавной миграции и управлению базами данных. Поскольку тенденция упрощения разработки программного обеспечения продолжает расти, low-code/no-code решения, такие как AppMaster и Ariga, находятся на переднем крае создания более быстрых и эффективных процессов разработки.