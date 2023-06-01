Ariga是一家数据库模式即代码的初创公司，它将通过让用户以代码的形式定义数据库模式，简化数据库的互动和管理来彻底改变数据库管理。该公司最近宣布了1500万美元的A轮融资，以及之前未披露的300万美元种子轮融资。Ariga的增长是由其开源项目和SaaS产品的日益普及推动的，该产品目前正在积累付费客户。

管理数据库是众所周知的挑战，灾难性的错误可能导致大量数据丢失。Ariga的首席技术官和联合创始人Rotem Tamir与首席执行官和联合创始人Ariel Mashraki合作，创建了一个解决方案，通过以代码的声明方式定义数据库基础设施来减少这种复杂性。由于各种原因，这种方法尚未在数据库领域被广泛采用，但Ariga旨在通过其创新平台改变这种状况。

Ariga的平台旨在使用户能够捕获他们的数据库的理想状态和拓扑结构，计划和验证变化，然后执行和监控数据库。为了实现这一目标，该公司开发了一个名为Atlas的开源工具，用Go语言编写，帮助管理多个数据库。Atlas旨在接受数据库的理想状态，连接到实时数据库，或以前的状态。该工具的安全引擎执行类似静态代码分析的功能，根据政策分析和验证变化。

Mashraki分享说，Atlas自2022年推出以来已被下载了数十万次，用户每天运行该工具数千次，有时甚至数万次，表明该解决方案正在解决一个真正的痛点。通过开放Atlas的源代码，数据库制造商可以增加对其数据库的支持，提高兼容性，使更多的人可以使用该解决方案。

今年早些时候，Ariga推出了Atlas Cloud，这是一个SaaS版本的数据库管理工具，目前正在与各种付费客户合作。这家初创公司有大约十几名员工，并正在积极招聘空缺职位。

作为一家开源公司，Ariga拥有来自世界各地的不同用户群，包括伊拉克、加沙、德国、澳大利亚和巴西等地。这家初创公司获得的1800万美元资金由Tiger Global和TLV Partners牵头，不明身份的天使投资人也参与其中。

随着像AppMaster这样的no-code 平台在简化应用创建方面获得势头，Ariga的模式即代码解决方案有可能彻底改变数据库的管理方式，为更顺利的数据库迁移和管理铺平道路。随着简化软件开发的趋势继续增长，像AppMaster 和Ariga这样的低代码和无代码解决方案在实现更快、更有效的开发过程中处于领先地位。