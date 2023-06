Ariga, een database schema-as-code startup, is klaar om een revolutie teweeg te brengen in databasebeheer door gebruikers in staat te stellen databaseschema's te definiëren als code, waardoor interactie en beheer van databases wordt vereenvoudigd. Het bedrijf kondigde onlangs een Serie A-financieringsronde van 15 miljoen dollar aan, samen met een niet eerder bekendgemaakte startronde van 3 miljoen dollar. De groei van Ariga wordt aangedreven door de toenemende populariteit van het open-sourceproject en het SaaS-product dat nu betalende klanten krijgt.

Het beheer van databases is een grote uitdaging, en catastrofale fouten kunnen leiden tot aanzienlijk gegevensverlies. De CTO en medeoprichter van Ariga, Rotem Tamir, werkte samen met CEO en medeoprichter Ariel Mashraki aan een oplossing die deze complexiteit vermindert door database-infrastructuur op een declaratieve manier als code te definiëren. Deze aanpak is om verschillende redenen nog niet wijdverbreid in de databasesector, maar Ariga wil daar met zijn innovatieve platform verandering in brengen.

Het platform van Ariga is zo ontworpen dat gebruikers de gewenste toestand en topologie van hun database kunnen vastleggen, wijzigingen kunnen plannen en controleren, en vervolgens de database kunnen uitvoeren en bewaken. Om dit te bereiken ontwikkelde het bedrijf een open-source tool genaamd Atlas, geschreven in Go, die helpt bij het beheer van meerdere databases. Atlas is ontworpen om de gewenste staat van databases te accepteren, verbinding te maken met live databases, of eerdere staten. De veiligheidsmotor van de tool voert statische codeanalyse-achtige functies uit om wijzigingen te analyseren en te verifiëren aan de hand van beleidslijnen.

Mashraki deelde mee dat Atlas sinds de lancering in 2022 honderdduizenden keren is gedownload, waarbij gebruikers de tool dagelijks duizenden of soms tienduizenden keren uitvoeren, wat aangeeft dat de oplossing een echt pijnpunt aanpakt. Door Atlas open source te maken, kunnen databasemakers ondersteuning voor hun databases toevoegen, waardoor de compatibiliteit toeneemt en de oplossing toegankelijker wordt voor een breder publiek.

Eerder dit jaar lanceerde Ariga Atlas Cloud, een SaaS-versie van de database management tool, en werkt momenteel met verschillende betalende klanten. De startup heeft ongeveer een dozijn werknemers en werft actief aan voor open posities.

Als open-sourcebedrijf heeft Ariga een gevarieerde gebruikersbasis uit de hele wereld, waaronder plaatsen als Irak, Gaza, Duitsland, Australië en Brazilië. De 18 miljoen dollar aan financiering die de startup binnenhaalde werd geleid door Tiger Global en TLV Partners, met deelname van niet-geïdentificeerde investeerders.

Terwijl no-code platforms zoals AppMaster aan belang winnen bij het vereenvoudigen van het maken van apps zonder complexiteit, heeft Ariga's schema-as-code oplossing het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop databases worden beheerd en de weg vrij te maken voor soepelere databasemigraties en -beheer. Terwijl de trend om softwareontwikkeling te vereenvoudigen blijft groeien, lopen low-code en no-code oplossingen zoals AppMaster en Ariga voorop om snellere en efficiëntere ontwikkelingsprocessen mogelijk te maken.