تم تعيين Ariga ، بدء تشغيل مخطط قاعدة البيانات كرمز ، لإحداث ثورة في إدارة قاعدة البيانات من خلال تمكين المستخدمين من تحديد مخطط قاعدة البيانات كرمز ، وتبسيط التفاعل وإدارة قواعد البيانات. أعلنت الشركة مؤخرًا عن جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار من السلسلة A جنبًا إلى جنب مع جولة أولية بقيمة 3 ملايين دولار لم يتم الكشف عنها سابقًا. نمو Ariga مدفوعًا بالشعبية المتزايدة لمشروعها مفتوح المصدر ومنتج SaaS الذي يحشد الآن عملاء يدفعون.

تشتهر إدارة قواعد البيانات بالتحدي ، وقد تؤدي الأخطاء الكارثية إلى فقدان كبير للبيانات. تعاون كبير موظفي أريغا والشريك المؤسس ، روتم تامير ، مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ، أرييل مشركي ، لإنشاء حل يقلل من هذا التعقيد من خلال تحديد البنية التحتية لقاعدة البيانات بطريقة تعريفية ككود. لم يتم اعتماد هذا النهج على نطاق واسع في مساحة قاعدة البيانات لأسباب مختلفة ، لكن Ariga تهدف إلى تغيير ذلك من خلال منصتها المبتكرة.

تم تصميم منصة Ariga لتمكين المستخدمين من التقاط الحالة والطوبولوجيا المرغوبة لقاعدة البيانات الخاصة بهم ، والتخطيط والتحقق من التغييرات ، ثم تنفيذ قاعدة البيانات ومراقبتها. لتحقيق ذلك ، طورت الشركة أداة مفتوحة المصدر تسمى Atlas ، مكتوبة في Go ، تساعد في إدارة قواعد بيانات متعددة. تم تصميم Atlas لقبول الحالة المرغوبة لقواعد البيانات أو الاتصال بقواعد البيانات الحية أو الحالات السابقة. ينفذ محرك أمان الأداة وظائف شبيهة بتحليل الكود الثابت لتحليل التغييرات والتحقق منها مقابل السياسات.

أوضح المشرقي أنه تم تنزيل أطلس مئات الآلاف من المرات منذ إطلاقه في عام 2022 ، حيث يقوم المستخدمون بتشغيل الأداة آلاف أو أحيانًا عشرات الآلاف من المرات يوميًا ، مما يشير إلى أن الحل يعالج نقطة ألم حقيقية. من خلال جعل Atlas مفتوح المصدر ، يمكن لصانعي قواعد البيانات إضافة دعم لقواعد البيانات الخاصة بهم ، وزيادة التوافق وجعل الحل في متناول جمهور أوسع.

في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت Ariga Atlas Cloud ، وهو إصدار SaaS من أداة إدارة قاعدة البيانات ، وتعمل حاليًا مع العديد من العملاء الذين يدفعون. لدى الشركة الناشئة حوالي عشرة موظفين وهي تقوم بالتوظيف بنشاط للوظائف الشاغرة.

كونها شركة مفتوحة المصدر ، تمتلك Ariga قاعدة مستخدمين متنوعة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أماكن مثل العراق وغزة وألمانيا وأستراليا والبرازيل. وقادت شركة Tiger Global و TLV Partners مبلغ 18 مليون دولار من التمويل الذي ضمنته الشركة الناشئة ، بمشاركة مستثمرين ملاك مجهولين.

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تكتسب زخمًا في تبسيط إنشاء التطبيقات دون تعقيد ، فإن حل المخطط كرمز من Ariga لديه القدرة على إحداث ثورة في طريقة إدارة قواعد البيانات وتمهيد الطريق لترحيل وإدارة قواعد البيانات بشكل أكثر سلاسة. مع استمرار الاتجاه نحو تبسيط تطوير البرامج في النمو ، أصبحت الحلول منخفضة التعليمات البرمجية وغير الشفرة مثل AppMaster و Ariga في طليعة تمكين عمليات التطوير الأسرع والأكثر كفاءة.