Gigante da tecnologia sul-coreana Samsung Electronics está reduzindo persistentemente sua produção de chips de memória, que inclui flash NAND utilizado em smartphones e PCs. Esta medida surge na sequência de um défice operacional de aproximadamente 3,4 mil milhões de dólares na sua divisão de chips de memória durante o segundo trimestre de 2023. Houve uma perda operacional acumulada de cerca de US $ 7 bilhões em seu negócio de semicondutores nos últimos seis meses, tornando-se um período desafiador para o maior fabricante mundial de chips de memória.

No início de abril, o gigante da tecnologia reduziu substancialmente a sua produção de chips de memória, respondendo aos menores lucros trimestrais desde 2009. A procura de dispositivos de consumo continua frágil, obrigando a Samsung a efetuar ajustamentos estratégicos nas suas linhas de produção.

Apesar destes contratempos, Samsung prevê um futuro mais promissor com a onda da inteligência artificial (IA). Divulgou planos para duplicar a sua produção de chips de memória de alto desempenho, como o High Bandwidth Memory (HBM), até 2024, devido ao aumento da procura de IA. O HBM apresenta menor consumo de energia e processamento de dados mais rápido em comparação com o NAND tradicional e encontra uso crescente em aplicativos relativos a IA, 5G, Internet das Coisas (IoT) e processamento gráfico.

De acordo com a Samsung, a procura de servidores continua a atrasar-se, uma vez que os clientes ainda estão a regular os seus inventários. No entanto, os produtos de alta densidade / alto desempenho testemunharam uma demanda robusta impulsionada por investimentos críticos em IA pelos principais hiperscalers.

Durante uma recente chamada de lucros, Jaejune Kim, o vice-presidente executivo da divisão de memória da Samsung, afirmou que pretende persistir com os cortes na produção de chips de memória e ajustar dependendo de produtos específicos. No entanto, a empresa irá aumentar as suas capacidades de fabrico de chips de memória de alto desempenho, incluindo HBM, uma vez que se prevê que a procura destes chips de memória avançados cresça incessantemente.

Os chips de memória, nomeadamente DRAM e NAND, encontram aplicações generalizadas em dispositivos que vão desde smartphones a servidores localizados em centros de dados. Os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT da Open AI, têm memória DRAM para executar funções sofisticadas. A DRAM ajuda a executar multitarefas e a criar aplicações de IA complexas, acelerando o processamento de dados, enquanto a NAND ajuda no armazenamento de dados.

Entretanto, a Samsung previu o lançamento da produção de 2 nanómetros para componentes de telemóveis até 2025, como parte da sua estratégia de negócio de fundição.

Na última quinta-feira, a Samsung divulgou suas receitas do segundo trimestre de 2, onde os lucros operacionais de toda a empresa ficaram em cerca de US $ 2023 milhões, abaixo dos US $ 524 bilhões do ano anterior. Esses números superaram as expectativas do relatório preliminar compartilhado anteriormente pela Samsung, em que projetava uma queda de 96% em seus lucros operacionais do segundo trimestre, estimando-o em cerca de US $ 2 milhões.

Apesar de registar uma queda de 95% nos lucros operacionais do segundo trimestre, a Samsung continua otimista quanto a uma recuperação gradual da procura global de chips de memória na segunda metade do ano. No entanto, a empresa também reconheceu que os potenciais desafios macroeconómicos podem representar obstáculos significativos para ressuscitar a procura.