韩国科技巨头Samsung Electronics 正在持续削减其存储芯片产量，其中包括用于智能手机和个人电脑的 NAND 闪存。据报道，在 2023 年第二季度，该公司存储芯片部门出现了约 34 亿美元的运营亏损。在过去的六个月里，其半导体业务累计出现了约 70 亿美元的运营亏损，这对全球最大的存储芯片制造商来说是一个充满挑战的时期。

4 月早些时候，这家科技巨头大幅削减了存储芯片的产量，创下了自 2009 年以来的最低季度利润。消费设备需求依然疲软，迫使三星对生产线进行战略性调整。

尽管遭遇了这些挫折，Samsung ，但在人工智能（AI）浪潮的推动下，三星的前景更加光明。该公司透露，由于人工智能需求激增，计划到2024年将高性能内存芯片（如高带宽内存（HBM））的产量翻一番。与传统的NAND相比，HBM具有功耗更低、数据处理更快的特点，在人工智能、5G、物联网（IoT）和图形处理等相关应用中的使用日益增多。

据三星公司称，由于客户仍在调节其库存，服务器的需求仍然滞后。不过，在主要超大型企业对人工智能进行关键投资的推动下，高密度/高性能产品的需求强劲。

在最近的财报电话会议上，三星内存部门执行副总裁金在俊（Jaejune Kim）表示，他们打算继续削减内存芯片产量，并根据具体产品进行调整。不过，该公司将提高包括 HBM 在内的高性能存储芯片的生产能力，因为对这些先进存储芯片的需求预计将持续增长。

内存芯片，即 DRAM 和 NAND，广泛应用于从智能手机到数据中心服务器等各种设备。像 Open AI 的 ChatGPT 这样的大型语言模型都有 DRAM 内存来执行复杂的功能。DRAM 通过加快数据处理速度来辅助多任务处理并构建复杂的人工智能应用，而 NAND 则有助于数据存储。

与此同时，作为其代工业务战略的一部分，三星设想在 2025 年之前推出 2 纳米手机元件生产。

上周四，三星发布了 2023 年第二季度营收报告，全公司运营利润约为 5.24 亿美元，低于上年同期的 108.8 亿美元。这些数字超过了三星早些时候公布的初步报告预期，当时三星预计其第二季度运营利润将下降 96%，约为 4.59 亿美元。

尽管第二季度营业利润下降了 95%，但三星仍对今年下半年全球内存芯片需求的逐步复苏持乐观态度。不过，该公司也承认，潜在的宏观经济挑战可能会对恢复需求构成重大障碍。