Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics fährt seine Produktion von Speicherchips, zu denen auch der in Smartphones und PCs verwendete NAND-Flash gehört, immer weiter zurück. Dieser Schritt folgt auf ein berichtetes operatives Defizit von etwa 3,4 Milliarden Dollar in seiner Speicherchip-Sparte im zweiten Quartal 2023. In den letzten sechs Monaten verzeichnete das Unternehmen in seinem Halbleitergeschäft einen kumulierten operativen Verlust von rund 7 Milliarden US-Dollar, was für den weltweit größten Hersteller von Speicherchips eine schwierige Zeit darstellt.

Anfang April drosselte der Tech-Gigant seine Speicherchip-Produktion erheblich, was den geringsten Quartalsgewinn seit 2009 zur Folge hatte. Die Nachfrage nach Konsumgütern ist nach wie vor schwach, so dass Samsung gezwungen ist, strategische Anpassungen in seinen Produktionslinien vorzunehmen.

Trotz dieser Rückschläge sieht Samsung eine vielversprechende Zukunft, die von der Welle der künstlichen Intelligenz (KI) getragen wird. Das Unternehmen gab bekannt, dass es plant, seine Produktion von Hochleistungsspeicherchips wie High Bandwidth Memory (HBM) bis 2024 zu verdoppeln, da die Nachfrage nach KI stark zunimmt. HBM zeichnet sich im Vergleich zu herkömmlichem NAND durch einen geringeren Stromverbrauch und eine schnellere Datenverarbeitung aus und wird zunehmend in Anwendungen im Zusammenhang mit KI, 5G, dem Internet der Dinge (IoT) und der Grafikverarbeitung eingesetzt.

Laut Samsung hinkt die Servernachfrage weiterhin hinterher, da die Kunden ihre Bestände noch regulieren. Nichtsdestotrotz haben Produkte mit hoher Dichte und hoher Leistung eine robuste Nachfrage erlebt, die durch wichtige Investitionen in KI durch große Hyperscaler angetrieben wurde.

Während einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz erklärte Jaejune Kim, Exeuctive Vice President von Samsungs Speichersparte, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Produktionskürzungen bei Speicherchips beizubehalten und diese produktspezifisch anzupassen. Das Unternehmen wird jedoch seine Produktionskapazitäten für Hochleistungsspeicherchips, einschließlich HBM, ausbauen, da die Nachfrage nach diesen fortschrittlichen Speicherchips voraussichtlich unaufhörlich steigen wird.

Speicherchips, namentlich DRAM und NAND, finden weit verbreitete Anwendungen in Geräten, die von Smartphones bis zu Servern in Rechenzentren reichen. Große Sprachmodelle wie das ChatGPT von Open AI verfügen über DRAM-Speicher, um anspruchsvolle Funktionen auszuführen. DRAM hilft beim Multitasking und bei der Entwicklung komplexer KI-Anwendungen, indem es die Datenverarbeitung beschleunigt, während NAND bei der Datenspeicherung hilft.

In der Zwischenzeit hat Samsung im Rahmen seiner Foundry-Geschäftsstrategie die Einführung der 2-Nanometer-Produktion für Mobiltelefonkomponenten bis 2025 ins Auge gefasst.

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Samsung seine Q2-Einnahmen für 2023, bei denen der unternehmensweite operative Gewinn bei ungefähr 524 Millionen Dollar lag, gegenüber 10,88 Milliarden Dollar im Vorjahr. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen des vorläufigen Berichts, den Samsung zuvor veröffentlicht hatte und in dem ein 96%iger Einbruch des operativen Gewinns im zweiten Quartal erwartet wurde, der sich auf etwa 459 Millionen Dollar belaufen sollte.

Trotz des 95-prozentigen Einbruchs des Betriebsgewinns im zweiten Quartal bleibt Samsung optimistisch, dass sich die weltweite Nachfrage nach Speicherchips in der zweiten Jahreshälfte allmählich erholen wird. Das Unternehmen räumte jedoch auch ein, dass potenzielle makroökonomische Herausforderungen erhebliche Hürden bei der Wiederbelebung der Nachfrage darstellen könnten.